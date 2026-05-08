삼성전자 초기업노조, 사후조정 절차 돌입

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자지부가 8일 사후조정 절차에 들어간다.
- 노조는 경기지노청과 면담 후 사측 포함 미팅을 진행했다.
- 11일과 12일 조정하며 총파업 준비를 병행한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부가 사후조정 절차에 들어간다.
초기업노조 삼성전자지부는 8일 "사후조정 절차를 통한 협상 재개에 나선다"고 밝혔다. 노조는 이날 오후 2시께 경기지방고용노동청 김도형 청장과 면담을 진행했으며, 사측까지 포함한 노사정 미팅이 이뤄졌다고 설명했다.
노조에 따르면 노동부는 이번 사안의 중대성을 인식하고 정부 차원에서 교섭에 대한 전폭적인 지원을 약속했다. 또 사후조정 절차를 강력히 권유했다.
초기업노조 삼성전자지부는 내부 검토를 거쳐 사후조정 절차에 응하기로 했다. 이번 사후조정은 초기업노조 삼성전자지부로 교섭권과 체결권이 위임돼 대표로 진행된다고 노조는 밝혔다.
최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 "조합원이 만족할 결과가 나오지 않는다면, 망설임 없이 총파업에 나서겠다"고 강조했다.
조정에는 최 위원장을 비롯해 이송이, 김재원 노측 위원 등 3명이 참여한다. 사후조정은 오는 11일과 12일 이틀간 집중적으로 진행될 예정이다.
노조는 "총파업 준비에도 차질이 없도록 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.
kji01@newspim.com