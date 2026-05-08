IBK기업은행, 나사렛대학교에 맞춤형 학사관리 지원 서비스 구축

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 8일 나사렛대학교와 i-ONE 캠퍼스 구축 협약을 체결했다.
- 대학 행정 앱을 통합해 전자 출결, 모바일 학생증, 성적 조회 등 서비스를 제공한다.
- 시스템 고도화로 스마트 캠퍼스 구현을 지원하며 협력을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 나사렛대학교와 맞춤형 학사관리 지원 서비스인 'i-ONE 캠퍼스' 구축에 대한 협력을 진행하기로 했다고 8일 밝혔다.
IBK기업은행과 나사렛대학교는 이날 'i-ONE 캠퍼스' 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 이는 여러 개로 분산된 대학 행정 앱을 하나로 통합해 학생들에게 편리한 학사 서비스를 제공하기 위한 것이다.
기업은행은 이번 협약을 통해 ▲전자 출결 ▲모바일 학생증·출입증 ▲시간표 및 성적 조회 ▲커뮤니티 및 소모임 관리 등 학생 중심의 맞춤형 서비스를 제공하고, 시스템 구축 이후에도 서비스 고도화를 단계적으로 추진해 대학의 스마트 캠퍼스 구현을 지원한다.
협약식에 참여한 김상희 IBK기업은행 CIB그룹장은 "나사렛대학교 학생들이 학업과 캠퍼스 생활에 전념할 수 있도록 쉽고 편리한 디지털 환경을 제공하게 되어 매우 뜻 깊다"며 "앞으로도 대학과의 협력을 지속 확대해 차별화된 플랫폼 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com