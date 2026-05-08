동원산업, 1분기 영업익 17% 증가…포장·물류 사업 성장 견인

AI 핵심 요약beta
- 동원산업이 8일 1분기 매출 2조5300억원, 영업이익 1462억원으로 실적 개선 공시했다.
- 포장·물류 부문 수출 확대와 신규 수주로 B2B 사업이 성장 뒷받침했다.
- 수산·식품 부문은 고환율 등으로 부진했으나 내실 경영 집중 계획 밝혔다.
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동원시스템즈·동원로엑스 성장…"내실 경영 집중"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동원그룹 사업 지주사인 동원산업이 포장·물류 등 B2B 사업 성장에 힘입어 올해 1분기 실적 개선을 기록했다.
동원산업은 연결 기준 1분기 매출액이 전년 동기 대비 9.1% 증가한 2조5300억원, 영업이익은 17.1% 늘어난 1462억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.
동원그룹은 고환율과 글로벌 원자재 수급 불안, 내수 침체 등 대외 변수 영향으로 수산·식품 부문 계열사가 부담을 받았지만, 포장재·물류 부문의 수출 확대와 신규 수주 증가가 실적을 뒷받침했다고 설명했다.
식품 계열사인 동원F&B는 온라인 판매 성장으로 매출이 소폭 증가했으나, 환율 상승에 따른 원가 부담과 원재료 수급 불안, 오프라인 경쟁 심화 영향으로 영업이익은 6% 이상 감소했다. 별도 기준 동원산업 역시 매출액이 전년 대비 7.8% 감소한 2958억원, 영업이익은 35.7% 줄어든 666억원을 기록했다.
반면 B2B 식자재 유통기업 동원홈푸드는 조미식품·식자재·급식·축산물 유통 등 전 사업 부문에서 성장세를 보였다. 신규 거래처 확대가 식자재 및 축산물 유통 성장을 이끌었고, 조미사업도 B2B 수요 증가에 힘입어 실적이 개선됐다.
포장·소재 계열사 동원시스템즈는 연포장재와 식품캔 등 고부가 제품 중심의 수출 확대에 힘입어 연결 기준 매출액 3378억원, 영업이익 130억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 0.3%, 3.9% 증가한 수치다. 물류 계열사 동원로엑스와 동원건설산업도 신규 물량 확보와 공사 수주 확대, 운송 효율화 등에 힘입어 매출과 영업이익이 두 자릿수 성장했다.
동원그룹 관계자는 "2분기에도 경영 환경 개선이 쉽지 않을 것으로 예상된다"면서도 "수산·식품·소재·물류로 이어지는 사업 포트폴리오를 기반으로 내실 경영에 집중할 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com