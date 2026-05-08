박해철 "국민의힘, 심야·새벽배송 노동시간 제한을 물가상승 주범으로 매도"

"국민의힘, 노동자 과로사로 떠받치는 물가 안정이 훌륭한 경제냐"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 박해철 더불어민주당 대변인은 8일 국민의힘을 향해 "노동자의 과로사로 떠받치는 물가 안정이 국민의힘이 꿈꾸는 '훌륭한' 경제냐"고 비판했다.

앞서 국민의힘은 이날 새벽배송 노동자들의 주 48시간 업무 제한 추진을 두고 '택배비 폭탄'이자 '노조 청구서'라며 반발한 바 있다.

박해철 더불어민주당 대변인 [사진=뉴스핌DB]

박 대변인은 이날 국회 소통관 기자회견장에서 브리핑을 통해 "과로사로 쓰러져가는 노동자들의 생명을 지키기 위한 최소한의 안전장치마저 '물가 상승의 주범'으로 매도하는 참으로 잔혹하고 비정한 노동 혐오"라고 지적했다.

이어 "국민의힘 논리라면 대한민국의 물가 안정과 유통 산업은 누군가 밤잠을 뜬눈으로 지새우며 쓰러질 때까지 뼈를 갈아 넣어야만 유지될 수 있다는 뜻이냐"며 "소비자의 지갑을 지켜주기 위해서라면 배송 노동자쯤은 새벽 도로 위에서 과로로 목숨을 내놓고 일해도 좋다는 생각이냐"고 꼬집었다.

그러면서 "심야·새벽 배송 노동자들의 노동시간 제한은 '노조의 이기적인 요구'가 아니라 사람이 사람답게 살기 위한, '죽지 않고 살아남기 위한' 피맺힌 절규"라고 강조했다.

박 대변인은 "택배비 인상이 정녕 우려된다면, 그 원인은 노동자의 근무 시간 단축이 아니라 막대한 이윤을 독식하면서도 인력 충원과 인프라 투자의 책임은 쏙 빠져나가는 거대 유통·물류 기업의 탐욕에 있다"고 비판했다.

또 "왜 막대한 이익을 거두는 기업들의 비용 전가에는 한없이 관대하게 눈을 감으면서, 경제사슬의 가장 약한 고리인 배송 노동자들의 멱살만 쥐고 흔드는 것이냐"며 "노동자를 쥐어짜서 유지되는 헐값의 배송료를 '정의'라 부를 수는 없다"고 목소리를 높였다.

그는 "정부가 민생물가 안정에 총력을 다하는 것과 심야 노동자의 생명과 안전을 지키는 것은 결코 모순되거나 충돌하는 가치가 아니다"라며 "누군가의 억울한 죽음과 피눈물 위에서 쌓아 올린 경제는 결코 지속 가능하지 않기 때문"이라고 설명했다.

아울러 "이를 이분법적으로 갈라치기하고 소비자와 노동자를 이간질하는 국민의힘 행태야말로 대국민 기만극"이라고 직격했다.

박 대변인은 "국민의힘은 물가 안정을 핑계로 노동자의 죽음을 방치하라는 저열한 주장을 당장 멈추라"며 "진정으로 서민과 소상공인의 경제적 파급 효과를 걱정한다면 땀 흘려 일하는 노동자들의 생명줄을 끊으려 할 것이 아니라 물류·유통 구조의 혁신과 공정한 비용 분담을 위한 제1야당의 책임 있는 대안부터 가져오길 바란다"고 촉구했다.

kimsh@newspim.com