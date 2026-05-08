李대통령 "매점매석 하다가 완전히 망한다…부당이익 취하려다 큰코다쳐"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 8일 매점매석에 강력 경고했다.
- 엑스에 글을 올려 주사기 등 물품 몰수·추징을 밝혔다.
- 신고 포상제 도입으로 발각 시 봐줄 수 없다고 재차 강조했다.
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"봐주고 싶어도 봐줄 수 없다"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 8일 "돈 좀 벌어 보겠다고 매점매석하다가는 완전히 망하게 된다"고 강력히 경고했다.
이 대통령은 이날 오전 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 '매점매석은 망하는 길'이라는 글을 올리고 "매점매석을 하면 대상 물품 전체를 몰수하고, 몰수가 어려우면 그 가액을 추징한다"며 이같이 밝혔다. 중동 전쟁 장기화로 수급 우려가 커진 주사기 같은 물품에 매점매석 행위가 이어지자 직접 경고에 나선 것이다.
이 대통령은 "필요적 몰수, 즉 몰수·추징이 의무이기 때문에 발각되면 봐주고 싶어도 봐줄 수 없다"며 "신고 포상제로 물품 가액의 20~30%를 포상금으로 지급하는데 안 들킬 수 있겠느냐"고 물었다.
그러면서 이 대통령은 "비정상의 시대는 저물고 정상 시대가 시작됐다"며 "비정상에 기대 부당이익을 취하려다가는 큰코다친다"고 재차 경고했다.
이 대통령은 "아직도 세상이 변한 걸 모르고 구시대적 사고로 망하는 길을 가는 분들이 있어 미리 알려 드린다"고 덧붙였다.
pcjay@newspim.com