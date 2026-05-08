[종합] 3월 경상수지 373억달러 '역대 최대 흑자'..."4월도 양호"

3월 흑자 '사상 최대'…반도체·SSD 수출 폭증에 35개월 연속 흑자

입국자 200만명 돌파에 여행수지도 136개월 만에 흑자 전환

외국인 주식 293억 달러 '역대 최고' 순매도…중동 리스크에 차익실현

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 지난 3월 우리나라 경상수지는 반도체 수출 역대 최대 실적에 힘입어 사상 처음으로 월 300억 달러를 돌파했다. 입국자 수가 200만명을 넘어서며 여행수지도 11년여 만에 흑자로 돌아섰다. 다만 역대급 규모의 외국인 주식 순매도와 4월 배당 시즌에 따른 계절적 요인은 향후 흑자 폭의 변수로 꼽힌다.

한국은행이 8일 발표한 '2026년 3월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 3월 경상수지는 373억3000만 달러 흑자로 역대 최대치를 기록했다. 2월에 이어 두 달 연속 사상 최대 기록을 경신했으며, 35개월 연속 흑자 흐름을 이어갔다.

이는 2000년대 들어 두 번째로 긴 흑자 행진이다. 이에 따라 1분기 누적 경상수지는 737억8000만 달러로 집계되며 3분기 연속 최대 흑자 기록을 경신했다.

[자료=한국은행]

◆ 반도체·SSD가 이끈 상품수지…수출 금액도 '역대 최대'

전체 경상수지 흑자 중 상품수지가 가장 큰 비중을 차지했다. 김영환 한국은행 경제통계1국장은 "상품 수출이 역대 최대를 기록한 데 힘입어 상품수지가 2개월 연속 최대 흑자 기록을 경신했다"며 "반도체와 컴퓨터 주변기기 등 IT 품목이 호조를 이어간 가운데 비IT 품목도 조업 일수 확대와 석유 제품 가격 상승 영향으로 높은 증가세를 지속했다"고 설명했다.

3월 상품수지는 수출 943억 2000만 달러, 수입 592억 4000만 달러로 350억 7000만 달러 흑자를 기록했다. 특히 수출은 전년 동월 대비 56.9% 폭증하며 월간 기준 역대 최대치를 경신했다.

품목별로는 컴퓨터 주변기기(SSD)가 167.5%, 반도체가 149.8% 늘어나며 성장을 주도했다. 지역별로도 ▲동남아(68.0%) ▲중국(64.9%) ▲미국(47.3%) 등 주요 시장에서 고른 증가세를 보였다.

수입은 자본재 도입 지속과 화공품 중심의 원자재 수입 재개로 전년 대비 17.4% 늘었으나, 에너지 가격은 도입 시차 영향으로 3월까지 하락세를 유지했다.

김영환 한국은행 경제통계1국장이 8일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 2026년 3월 국제수지(잠정) 기자설명회에서 발언하고 있다. [사진=한국은행]

◆ 여행수지 11년 4개월 만에 흑자…입국자 수 200만명 돌파 영향

서비스수지는 12억9000만 달러 적자를 기록했으나 여행수지가 흑자로 전환되며 적자 폭이 크게 축소됐다. 3월 여행수지는 봄철 관광 성수기와 BTS 등 대형 K-팝 공연 영향으로 외국인 입국자가 사상 처음 200만명을 돌파하면서 2014년 11월 이후 11년 4개월 만에 흑자를 기록했다.

김 국장은 "여행객 유입이 일시적인 현상인지에 대해서는 좀 더 지켜봐야겠으나, 1~3월 흐름을 보면 꾸준히 늘어나는 분위기"라며 "명동 등 주요 관광지에 외국인 유입이 상당하다는 점이 실적에 반영됐다"고 분석했다. 본원소득수지 역시 미국 주식 배당 수익 증가로 35억 8000만 달러 흑자를 기록하며 힘을 보탰다.

◆ 외국인 주식 순매도 '사상 최대'…4월 배당·유가 하방 압력

금융계정은 369억 9000만 달러 순자산 증가를 나타냈다. 직접투자는 내국인의 해외투자가 88억 9000만 달러, 외국인의 국내투자가 37억 7000만 달러 각각 증가했다.

반면 증권투자는 내외국인의 매매 흐름이 엇갈렸다. 미 증시 조정 여파로 내국인의 해외 주식 투자가 39억 4000만 달러 증가에 그친 반면, 외국인은 국내 주식을 293억 3000만 달러어치 팔아치우며 역대 최대 순매도 기록을 세웠다. 한은은 "중동 리스크 확산과 메모리 수요 위축 우려에 따른 차익실현 매물이 쏟아진 결과"라고 분석했다.

향후 전망에 대해서는 신중한 기조를 유지했다. 김 국장은 "4월에는 에너지 가격 상승과 외국인 배당 지급 등 경상수지 하방 압력이 존재한다"면서도 "반도체 수출 호조세가 워낙 견고해 양호한 흑자 흐름은 지속될 것으로 보이지만, 중동 전쟁의 전개 양상을 시시각각 지켜봐야 할 상황"이라고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com