김관영 내란방조 의혹 '무혐의'…"정치적 책임 물을 것"

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북도지사 예비후보가 8일 특검으로부터 내란방조 혐의에 대해 무혐의 처분을 받았다.
- 특검은 내란부화수행, 직권남용, 직무유기 등 3개 혐의를 증거불충분으로 불기소 처분했다.
- 김 예비후보는 진실이 확인됐다며 의혹 제기자에게 정치적 책임을 촉구했다.
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이원택 후보 향해 "사과·정치적 책임 촉구"...공세 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북도지사 예비후보가 자신을 둘러싼 내란방조 의혹과 관련해 특검으로부터 무혐의 처분을 받았다고 8일 밝혔다.
김 예비후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "권창영 2차 종합특별검사팀으로부터 내란 방조 혐의에 대해 혐의없음 통보를 받았다"고 설명했다.
특검은 통보서를 통해 내란부화수행과 직권남용권리행사방해, 직무유기 등 3개 혐의에 대해 모두 증거불충분을 이유로 불기소 처분한 것으로 알려졌다.
김 예비후보는 "내란 동조도, 전북도청 폐쇄도 없었으며 계엄에 동조한 사실 또한 결코 없었다"며 "법과 절차에 따라 조사에 성실히 임했고 결국 진실이 확인됐다"고 주장했다.
이어 "이번 일은 개인의 억울함으로 끝날 문제가 아니다"며 "선거를 위해 내란몰이를 하고 공직자들에게 의심의 시선을 던진 것은 전북도정과 공직사회, 도민에 대한 모욕"이라고 강조했다.
김 예비후보는 이원택 후보를 향해서도 공세를 이어갔다. 그는 "이 후보가 여러 차례 기자회견을 통해 내란동조 의혹을 제기하며 정치생명을 걸겠다고 공언했다"며 "정치인은 자신이 한 말에 책임을 져야 한다"고 말했다.
또 "거짓 의혹 제기로 도민과 공직사회에 상처를 준 데 대해 사과할 의향이 있는지 밝혀야 한다"며 "정치생명을 걸겠다는 발언이 단순한 선거용 구호가 아니었다면 행동으로 책임을 보여야 할 것"이라고 주장했다.
한편 김관영 후보와 이원택 후보는 지난 3월 각각 기자회견을 통해 관련 의혹과 사실 규명에 정치적 책임을 걸겠다는 입장을 밝힌 바 있다.
lbs0964@newspim.com