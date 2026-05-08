[6·3 지선] 정원오 "용산 특구화해 유엔 AI 허브 유치…99년 임대 개발 전환"

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 8일 용산국제업무지구를 특구화해 UN AI 허브를 유치하겠다고 발표했다.
- 토지 매각 대신 99년 장기 임대 방식으로 개발하고 AI·블록체인 기업 집적, 글로벌 VC 유치 등을 단계적으로 추진한다.
- 시민 참여형 리츠 도입과 3000억원 규모 펀드 조성으로 개발 수익을 공유하고 AI 스타트업을 지원할 계획이다.
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용산국제업무지구 주택 공급 논란에는 "합의점 찾을 수 있어"
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 용산국제업무지구를 특구화해 '유엔(UN) AI 허브'를 유치하겠다는 개발 공약을 내놨다. 개발 방식도 토지 매각이 아닌 99년 장기 임대 방식으로 바꾼다.
정 후보는 8일 서울 용산국제업무지구(옛 용산 정비창 부지)에서 기자회견을 열고 용산을 AI·로보틱스·바이오·K-방산·디지털 금융 등 5대 핵심 산업 중심지로 육성하겠다는 공약을 발표했다. 용산에 UN AI 허브를 유치해 글로벌 AI 표준과 윤리 규범을 주도하고, 서울을 G2 도시로 도약하겠다는 공약이다.
정 후보는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 용산국제업무지구 개발을 방치했다고 지적했다. 그는 "서울시장을 네 번 할 동안 왜 이렇게 이 땅을 내버려뒀냐. 비슷한 시기에 개발을 시작한 뉴욕 허드슨 야드는 세계인이 찾는 명소가 됐다"라며 "국제업무지구는 (오 후보가) 다섯 번째 시장 도전을 앞두고 나서야 첫 삽을 떴다. 그러나 뚜껑을 열어 보니 구멍 숭숭 뚫린 빈 껍데기"라고 비판했다.
정 후보는 "건물만 짓는다고 기업이 오지 않는다. 산업 전략이 있어야 한다"며 "상암동 랜드마크 부지가 2006년 이후 6차례의 매각 공고에도 팔리지 않은 상황에서 이대로라면 용산도 수십 년간 팔리지 않는 땅으로 남을 가능성이 높다. '오세훈 식'으로 가면 안 된다"고 주장했다.
개발은 1~3단계로 나뉜다. 1단계에서는 법인세 감면 및 비자·규제 특례가 적용되는 연구개발특구를 지정해 AI·블록체인 기업과 연구소를 집적하고, 2단계에서는 글로벌 벤처캐피탈(VC) 유치, 3단계로는 용산을 AI 특화 경제자유구역으로 지정한다는 계획이다. 또한 '글로벌 AI 서울 포럼'을 정례화해 산업·투자를 연결하는 플랫폼으로 활용한다.
개발 방식도 개편한다. 토지 매각 대신 99년 장기 임대 방식을 도입해 재원 확보와 임대 수익, 자산 가치 상승을 동시에 노린다. 개발과 운영은 민간이 자율적으로 담당하도록 한다. 뉴욕 허드슨야드나 배터리파크, 여의도 IFC 개발에서 이미 검증된 모델이라는 설명이다. 개발·운영은 민간에 맡기되 공공이 책임지는 구조를 마련하기 위해 가칭 '서울투자공사'를 설립한다.
이와 함께 시민 참여형 '용산 리츠(REITs)'를 도입해 개발 수익을 공유하고, 3000억원 규모 펀드를 조성해 AI 스타트업을 지원한다. 글로벌 VC 유치를 위한 인센티브와 함께 국제학교·병원 등 생활 인프라도 확충한다.
이날 정 후보는 용산국제업무지구 주택 공급 물량 논란에 대해 "1만호나 8000호나 똑같다"라며 "이 문제는 조정해야 할 문제라고 생각한다. 토지 주인인 정부와 서울시가 긴밀하게 (논의해) 합의점을 찾아낼 수 있다고 본다"고 밝혔다.
한편 이날 용산국제업무지구 특구화를 반대하는 시위도 벌어졌다. 이들은 "공약을 철회해 달라", "공공주택을 확대해 달라"고 주장했다.
100wins@newspim.com