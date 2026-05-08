청와대 "국힘 반대로 개헌 무산…국민들 납득 어려울 것"

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"불법계엄 교훈 헌법 반영하자는 국민적 요구"

"후반기 국회에서 책임있는 자세로 개헌 논의 요청"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 8일 "헌법개정안 국회 본회의 처리가 국민의힘 소속 국회의원들의 반대로 끝내 무산된 것에 유감을 표한다"고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 서면브리핑을 통해 "국민들은 국가의 안위와 민주주의를 지키기 위한 최소한의 개헌마저 반대한 이유를 납득하기 어려우실 것"이라며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 우원식 국회의장이 8일 오후 국회에서 열린 435회 국회(임시회) 2차 본회의에서 "헌법 개정안을 상정하지 않겠다"고 선언하고 있다. 2026.05.08 jk31@newspim.com

강 수석대변인은 "이번 개헌안은 헌법 전문에 부마민주항쟁과 5·18 민주화운동 정신을 담고, 국가의 지역균형발전 책임과 계엄에 대한 국회의 통제 권한 강화를 명시하는 내용을 담고 있다"면서 "지난 12·3 불법계엄 사태의 교훈을 헌법에 반영하자는 국민적 요구였으며 여야 간 큰 이견도 없었다"고 지적했다.

그러면서 강 수석대변인은 "국민께 약속했던 개헌 논의가 결코 중단돼서는 안 된다"며 "후반기 국회에 보다 책임 있는 자세로 개헌 논의를 이어가며 국민과의 약속을 지켜주길 요청한다"고 강조했다.

강 수석대변인은 "개헌은 단지 제도를 고치는 문제가 아니다"라며 "극한 대립과 정쟁을 넘어 협의 정치와 국민 통합, 사회적 화합을 복원하는 새로운 출발점이 돼야 한다"고 설명했다.

끝으로 강 수석대변인은 "청와대는 앞으로도 시대적 과제인 개헌 논의를 국민과 함께 흔들림 없이 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.

국회는 더불어민주당 주도로 지난 7일부터 본회의를 열고 헌법 개정안을 상정했으나 국민의힘이 표결에 불참하며 개헌 의결 정족수인 재적의원(286명) 3분의 2 이상인 191명에 미치지 못하면서 '투표 불성립'이 됐다.

이어 8일에도 본회의를 이어 가며 안건으로 상정했으나 국민의힘이 개헌안을 상정할 경우 필리버스터를 진행하겠다고 하면서 우원식 국회의장은 개헌안 재상정 방침을 철회했다.

pcjay@newspim.com