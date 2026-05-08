홈플러스, 점포 37개 문닫는다...자금난 속 운영 효율화 속도

AI 핵심 요약beta
- 자금난을 겪는 홈플러스가 10일부터 7월 3일까지 전국 대형마트 104개 중 37개 점포의 영업을 잠정 중단했다.
- 상품 부족으로 인한 고객 이탈과 전년 대비 50% 이상의 매출 감소에 따른 구조조정 조치다.
- 영업 중단 직원에게는 평균 임금의 70% 수준 휴업수당을 지급하고 근무 희망자는 영업 점포로 전환 배치한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
핵심 67개 점포 집중 운영…직원 휴업수당 지급·전환배치 추진
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 자금난을 겪고 있는 홈플러스가 슈퍼마켓 부문 홈플러스 익스프레스 매각 이후 대형마트를 중심으로 한 구조조정에 본격 착수했다. 상품 공급 차질과 매출 급감이 겹치며 전국 점포 일부의 영업을 중단하는 초강수를 꺼내 든 것으로 풀이된다.
홈플러스는 오는 10일부터 7월 3일까지 전체 104개 대형마트 매장 가운데 37개 점포의 영업을 잠정 중단하고, 나머지 67개 점포를 중심으로 운영 효율화를 추진한다고 8일 밝혔다.
이번 조치는 상당수 매장에서 상품 부족으로 고객 이탈이 발생하고, 매출이 전년 대비 50% 이상 감소한 데 따른 것이다. 회사는 제한된 상품 물량을 핵심 점포에 집중 공급해 주요 매장의 매출 회복을 유도한다는 방침이다.
영업 중단 매장은 ▲서울 중계 ▲신내 ▲면목 ▲잠실점 ▲부산 센텀시티 ▲반여 ▲영도 ▲서부산점 ▲대구 상인점 ▲인천 가좌 ▲숭의 ▲연수 ▲송도 ▲인천논현점 ▲경기 킨텍스 ▲고양터미널 ▲포천송우 ▲남양주진접 ▲하남 ▲부천소사 ▲분당오리 ▲동수원점 ▲충남 계룡점 ▲전북 익산 ▲김제점 ▲전남 목포 ▲순천풍덕점 ▲경북 경산 ▲포항 ▲포항죽도 ▲구미점 ▲경남 밀양 ▲진주 ▲삼천포 ▲마산 ▲진해 ▲김해점 등 37개 점포다.
지역별로 보면 서울은 15개 매장 중 4개, 부산은 7개 중 4개가 문을 닫는다. 대구의 경우 5개 점포 중 1개, 인천은 10개 중 5개, 경기는 25개 중 8개 점포가 영업을 중단한다. 충남은 3개 중 1개, 전북은 4개 중 2개, 경북은 8개 중 4개, 경남은 8개 중 6개 점포가 포함됐다.
영업 중단 점포 직원에게는 평균 임금의 70% 수준의 휴업수당이 지급된다. 근무를 희망하는 직원은 영업을 이어가는 점포로 전환 배치할 예정이다.
nrd@newspim.com