ICT부터 가사노동까지...데이터처, '생활시간조사' 기반 정책 모색

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8일 생활시간조사 학술대회 개최

정책 활용 방안 등 공유

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 25년간 축적된 '생활시간조사' 데이터를 바탕으로 한국 사회의 변화상을 진단하고 미래 정책 방향을 모색하는 논의의 장이 마련됐다.

국가데이터처는 8일 서울 더플라자 호텔에서 '시간데이터, 25년 여정과 미래로의 진화'를 주제로 2026년 생활시간조사 학술대회를 개최했다고 밝혔다.

안형준 국가데이터처장이 8일 생활시간조사 학술대회에서 개회사를 하고 있다. [사진=국가데이터처] 2026.05.08 jongwon3454@newspim.com

생활시간조사는 국민이 하루 24시간을 어떻게 사용하는지 5년 주기로 조사하는 국가통계로 노동·돌봄·여가 등 사회 변화와 국민 삶의 질을 측정하는 핵심 지표로 활용되고 있다.

이번 학술대회는 지난 1999년 첫 조사 이후 25년간 축적된 시간 데이터를 바탕으로 한국 사회의 변화상을 진단하고 향후 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

행사에는 국내외 전문가들이 참석해 노동환경 변화와 돌봄 구조 재편 등 사회 변화에 대응하기 위한 정책 활용 방안을 공유했다.

먼저 기조연설에서는 은기수 교수와 벨기에 브뤼셀 자유대학교 이냐스 글로리외(Ignace GLORIEUX) 명예교수가 연사로 나서 생활시간조사를 통해 본 한국 사회의 쟁점과 국제적 조사 동향 등을 발표했다.

이어진 전체 세션에서는 '시간 데이터로 본 미래 사회 니즈와 정책적 활용'을 주제로 노동·돌봄·여가 분야의 변화와 정책 과제에 대한 논의가 진행됐다.

또 세부 세션에서는 정보통신기술(ICT)의 사용이 수면시간에 미치는 영향, 시간 관련 식생활 패턴, 제주 여성의 노동시간과 삶의 질 등 다양한 연구 결과가 소개됐다.

특히 '무급 가사노동의 가치' 세션에서는 시간 데이터를 활용한 가사노동의 경제적 가치 측정 방법과 한국·일본 사례 등이 공유됐다.

안형준 국가데이터처장은 "생활시간조사는 국민의 하루 24시간을 기록해 사회 변화를 읽어내는 소중한 자료"라며 "시간 데이터를 기반으로 국민 삶의 질을 높일 수 있는 정책 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 국가데이터처는 앞으로도 생활시간조사 결과를 바탕으로 국민 삶의 질을 실질적으로 높일 수 있는 정책이 수립될 수 있도록 연구 지원과 데이터 공유를 지속 확대해 나간다는 계획이다.

jongwon3454@newspim.com