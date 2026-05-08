질병청 "한타바이러스 국내 위험도 낮아…해외 유입 사례도 없어"

네덜란드 크루즈선에서 8명 감염

3명 사망…한국인 탑승객은 없어

WHO, 크루즈 위험도 '중간' 평가

전 세계 위험도는 '낮음'으로 분석

"해외 감염병 발생 동향 지속 점검"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 질병관리청이 아르헨티나를 출항해 대서양을 항해 중이던 네덜란드 크루즈선 'MV 혼디우스'호에서 발생한 한타바이러스 심폐증후군 감염과 관련해 국내 위험도가 낮고 해외 유입 사례도 보고된 바 없다고 했다.

질병청은 8일 해외 크루즈선에서 보고된 '한타바이러스 심폐증후군' 집단감염 사례와 관련해 국내 유입 위험도를 평가하고 바이러스 특성에 기반한 감염 전파양상과 감염예방수칙을 안내했다.

한타바이러스 집단 발병이 보고된 'MV 혼디우스'호. [사진=로이터 뉴스핌]

한타바이러스는 쥐와 같은 설치류가 옮기는 바이러스다. 감염된 설치류의 소변, 분변, 타액 등에 오염된 공기나 환경 접촉으로 감염될 수 있다. 감염 초기 발열, 근육통, 두통, 오한 등 감기 유사 증상으로 시작해 급격한 호흡곤란, 폐부종, 심장기능 저하로 진행돼 치명률이 20~35% 수준으로 높다. 현재 승인된 효과적인 항바이러스제나 백신은 없어 보존적 치료를 시행하게 된다.

이번 사례는 남대서양을 항해하던 네덜란드 국적 크루즈선에서 원인불명의 호흡기 질환이 보고되면서 시작됐다. 조사 결과 감염병은 한타바이러스일종인 '안데스 바이러스'에 의한 것으로 확인됐다. 확인된 감염자 현황은 총 8명으로 이 중 3명이 사망한 것으로 알려졌다. 해당 선박은 지난달 1일 아르헨티나 우슈아이아를 출발했으며 승객들은 승선 전 아르헨티나 지역을 여행한 것으로 파악됐다. 한국인 탑승객은 없다.

세계보건기구(WHO)는 신속위험평가를 통해 해당 감염병에 대해 크루즈선의 위험도는 '중간' 수준으로 평가했다. 전 세계는 '낮음' 수준으로 평가했다.

임승관 질병청장은 "국내에는 한타바이러스 심폐증후군을 매개하는 설치류가 서식하지 않고 해외 유입 사례도 보고된 바 없다"며 "공중보건학적 위험도는 낮음으로 평가했고 해외 감염병 발생 동향을 지속적으로 점검하고 있다"고 설명했다.

임 청장은 "아르헨티나, 칠레 등 남미 지역 여행을 계획 중이거나 여행 중인 경우 설치류와의 접촉을 피하고 쥐 배설물 등이 있을 만한 폐쇄된 공간 방문을 자제하며 손 씻기 등 개인위생 수칙을 철저히 준수해 달라"고 당부했다.

만일 해당 지역에서 귀국 후에 발열, 호흡곤란, 메스꺼움, 복통 등의 증상이 나타나면 신속히 의료기관을 방문해야 한다. 진료 시 해외 여행력을 의료진에게 알리고 필요한 경우 질병청 콜센터(1339)로 상담해야 한다.

sdk1991@newspim.com