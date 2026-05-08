넥슨, 서든어택 챔피언십 9일 오후 개막...총상금 8000만원

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 온라인 FPS 게임 '서든어택' 공식 e스포츠 대회 '2026 서든어택 챔피언십 시즌1'의 본선을 9일 오후 5시 개막했다.
- 총상금 8000만원으로 높인 이번 대회는 6월 27일까지 8주간 매주 토요일 진행되며 우승상금은 4000만원이다.
- 본선은 삼성 프릭업 스튜디오에서, 결승전은 잠실 DN 콜로세움에서 관람 가능하며 SOOP와 유튜브로 생중계된다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 온라인 FPS 게임 '서든어택' 공식 e스포츠 대회 '2026 서든어택 챔피언십 시즌1'의 본선을 9일 오후 5시 개막한다.
총상금을 8000만원으로 높인 이번 대회는 6월 27일까지 8주간 매주 토요일 오후 5시에 진행된다. 우승상금은 지난 시즌보다 1000만원 증가한 4000만원이며 모든 팀의 운영을 지원하는 지원금도 신설했다.
본선은 삼성 프릭업 스튜디오에서, 결승전은 잠실 DN 콜로세움에서 관람할 수 있다. 경기는 공식 SOOP 채널과 공식 유튜브 채널을 통해 생중계되며 이번 시즌부터는 데이터 분석데스크를 방송에 함께 선보인다.
경기는 8강 더블 엘리미네이션 방식으로 진행되며 1세트 고정 전장은 '팰리스'다. 개막전 첫 경기는 디펜딩 챔피언 '퍼제'와 '파울(PAUL)'이 대결하고, 두 번째 경기는 2025 시즌1 우승팀 '악마'와 '핑투'가 맞붙는다.
현장 관람객에게는 넥슨캐시와 SP, 게임 아이템이 포함된 컨테이너와 키카드를 선물한다. 개막전과 결승전에서는 5만 넥슨캐시, 9000 SP, 컨테이너 15개, 키카드 15개를 제공한다. 정해진 현장 출석 횟수를 달성하거나 베스트 치어풀에 선정된 관객에게는 추가 선물을 지급하며 황금 카드 획득 시 무선 게이밍 마우스와 마우스패드를 준다.
온라인 생중계 시청자는 누적 시청 시간에 따라 드롭스 보상을 받는다. 경기 중 올 킬 상황 발생 시에는 특별 쿠폰 코드를 공개한다.
공식 홈페이지의 승부 예측 이벤트 참여 시 참여 횟수와 적중 여부에 따라 게임 아이템과 교환 가능한 '리그 코인'과 '랭킹 포인트'를 지급한다. 위클리픽 이벤트에서 매주 '최다 라이플 킬', '최다 스나이퍼 킬' 문항을 맞추면 적중 횟수에 따라 SP를 제공한다.
게임 내에는 가수 겸 배우 정채연 신규 캐릭터가 등장한다. 21일까지 멀티카운트에서 캐릭터 획득 기간 300일 누적 시 '정채연 영구제 선택권'이 주어지며 추가로 300일을 누적할 때마다 영구제 선택권 또는 '프라임 보드소녀 캐릭터 1개'를 획득할 수 있다.
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