李대통령 부부, 어버이날 기념식 참석…순직 공무원 부모에 직접 카네이션 전달

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 대한상공회의소에서 제54회 어버이날 기념식에 참석했다.
- 기념식에는 효행 유공자, 순직 공무원 부모, 독거 어르신 등 230여 명이 참석했으며 대통령 부부가 순직 공무원 유가족에게 카네이션을 달아드렸다.
- 이 대통령은 축사에서 노후 보장과 노인 일자리 확대 등 정부의 어르신 지원 정책을 소개했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사는 8일 오전 11시 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 제54회 어버이날 기념식에 참석했다. 대통령 부부가 함께 어버이날 기념식에 참석하는 것은 이번이 처음이다.
기념식에는 효행 실천 유공자, 순직 소방·경찰 공무원의 부모, 독거 어르신 등 230여 명이 참석했다. 강훈식 청와대 비서실장, 문진영 청와대 사회수석, 정은경 보건복지부 장관, 이중근 대한노인회 회장도 자리를 함께했다.
특히 경상북도 문경과 전라북도 김제에서 발생한 화재 사고 수습 과정에서 순직한 경찰·소방 공무원의 부모가 참석했다.
기념식은 어버이날 주제 영상 상영, 이 회장의 인사, 효행 실천 유공자 포상, 카네이션 달아드리기, 대통령 축사 순으로 진행된다. 이 대통령 부부는 순직 공무원의 유가족에게 카네이션을 달아드리며 위로했다.
이 대통령은 축사에서 "따뜻한 마음을 나눠야 할 어버이날, 만나지 못할 가족을 그리워하며 아파하고 계신 분들이 있다"며 "국가가 자식 된 도리와 책임을 다하고 끝까지 곁을 지키겠다"고 정부의 의지를 전했다. 또한 "한평생을 헌신한 아버님·어머님들이 걱정 없이 행복한 노후를 누릴 수 있어야 한다"며 지역사회 통합 돌봄, 치매안심재산 관리 서비스, 115만 개의 노인 일자리 등을 소개했다.
이 대통령은 "부모님들의 삶을 더욱 세심하고 살뜰하게 보살피며, 실질적인 제도와 지원을 거듭 확대해 나가겠다"고 약속했다.
the13ook@newspim.com