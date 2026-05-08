김신 장군 '이달의 호국인물' 선정… 광복군 출신 공군 창설 주역 '재조명'

AI 핵심 요약beta
- 전쟁기념사업회는 7일 김신 장군을 이달의 호국인물로 선정했다.
- 김 장군은 광복군 출신으로 공군 창설과 6·25전쟁 공중전력 구축에 기여했다.
- 행사에는 박기완 회장 대행 등 군·보훈계 인사와 유족이 참석했다.
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승호리 철교 폭파 지휘, 공군참모총장 역임까지 핵심 보직 수행
"독립운동에서 공군 발전까지 평생 헌신"… 전쟁기념관서 현양 행사
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 전쟁기념사업회는 7일 서울 용산구 전쟁기념관에서 백범 김구 선생의 차남 김신(1922~2016) 장군을 '이달의 호국인물'로 선정하고 현양 행사를 개최했다. 광복군 출신으로 대한민국 공군 창설과 6·25전쟁 초기 공중전력 구축에 핵심 역할을 한 점이 선정 배경이다.
김 장군은 일제강점기 중국 공군군관학교에서 비행교육을 받고 광복군으로 활동했으며, 해방 이후인 1949년 대한민국 공군 창설 과정에 참여했다. 특히 1950년 6·25전쟁 발발 직후 전투기 인수단의 일원으로 F-51D 전투기 도입에 관여했고, 귀국 직후 실전에 투입돼 묵호·삼척지구와 영등포·노량진지구 일대에서 적 지상군을 상대로 공습작전을 수행했다. 당시 F-51D는 공군의 사실상 유일한 전투기로, 초기 전황에서 제한적이나마 공중지원 능력을 확보하는 데 기여했다.
이후 김 장군은 공군본부 작전국장으로 조종사 양성과 전력 운용을 총괄했으며, 제10전투비행전대장 재임 시기에는 승호리 철교 폭파 작전을 지휘해 북한군 보급선 차단에 기여했다. 이어 제1전투비행단 부단장 등 주요 작전·지휘 보직을 거쳐 제6대 공군참모총장을 역임했다.
이날 행사에는 박기완 전쟁기념사업회장 대행(현 공군참모차장)을 비롯해 김양 전 국가보훈처장, 김미 백범김구기념관장, 이승우 서울지방보훈청장, 김두만 김신장군기념사업회장, 박유철 백범김구선생기념사업협회장, 한주석·이억수·이영수 전 공군참모총장, 송우범 공군역사기록관리단장 등 군·보훈계 인사와 유족이 참석했다.
유족 대표인 김미 관장은 "김 장군은 독립운동가이자 백범 선생의 뜻을 이어 광복 이후 공군 창설과 발전에 평생을 헌신했다"며 "이번 행사가 장군의 삶과 뜻을 되새기고 호국영령과 참전용사들에게 감사와 존경을 전하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
gomsi@newspim.com