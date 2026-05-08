모바일어플라이언스, 엠투웬티에 전략 투자

AI 핵심 요약beta
- 모바일어플라이언스가 8일 시니어 케어 전문기업 엠투웬티에 전략적 투자를 추진하기로 했다.
- 양사는 임상 연구 확대, 글로벌 시장 진출, 차세대 제품 공동 개발 등 5대 공동 과제를 진행한다.
- 모바일어플라이언스는 자동차 전장 기술을 헬스케어에 적용해 사업 영역을 확대할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 모바일어플라이언스가 시니어 케어 및 근감소증 헬스케어 전문기업 엠투웬티에 전략적 투자를 추진하고 차세대 헬스케어 시장에 공동 진출한다.
8일 모바일어플라이언스는 엠투웬티와 전략적 투자 협약을 체결했다고 밝혔다. 투자 규모와 방식, 취득 지분 비율 등은 향후 실사와 협의를 거쳐 확정될 예정이다.
모바일어플라이언스는 포르쉐, 메르세데스-벤츠, 아우디, 람보르기니 등 글로벌 완성차 브랜드에 전장 솔루션을 공급해왔다. 회사는 차량용 사물인터넷(IoT), 센서, 차량용 인간·기계 인터페이스(HMI) 분야 기술을 헬스케어 분야에 확대 적용할 계획이다.
이번 협약에 따라 양사는 5대 공동 과제를 추진한다. 주요 과제는 ▲시니어 케어·근감소증 임상 연구 확대 및 대량생산 체계 구축 ▲가천대 길병원, 존스홉킨스대학교 등 국내외 의료기관과의 공동 임상·연구 ▲모바일어플라이언스의 유럽·미국 해외 유통망을 활용한 글로벌 시장 진출 ▲자동차 전장 IoT 기술과 헬스케어 솔루션을 융합한 차세대 시니어 케어 제품 공동 개발 ▲국내 의료기관·요양기관·지방자치단체 대상 시니어 케어 솔루션 공급 사업 발굴 등이다.
모바일어플라이언스는 이번 협약을 통해 엠투웬티의 해외 시장 진출도 지원한다. 회사는 유럽과 미국 중심의 글로벌 네트워크를 활용해 헬스케어 관련 제품과 솔루션의 유통 확대 방안을 추진한다.
모바일어플라이언스 관계자는 "고령화에 따른 헬스케어 시장 확대는 글로벌 메가트렌드"라며 "자동차 전장 분야에서 검증된 기술력과 글로벌 사업 경험을 바탕으로 헬스케어를 미래 핵심 성장 축으로 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.
모바일어플라이언스는 엠투웬티를 연결재무제표에 편입하는 방안도 검토하고 있다. 회사는 이번 전략적 투자를 계기로 기존 자동차 전장 중심 사업에서 헬스케어 정보통신기술(ICT) 분야로 사업 영역을 확대할 방침이다.
dconnect@newspim.com