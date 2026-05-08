LS, 임직원 가족 초청 어린이날·어버이날 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- LS가 8일 가정의 달 임직원 가족 행사를 운영한다고 밝혔다.
- LS는 2일 LS미래원에서 어린이날 가족행복캠프를 열었다.
- LS는 이날 효도 잔치와 미래원 휴켄드 프로그램을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LS가 가정의 달을 맞아 임직원 가족을 위한 행사를 운영한다고 8일 밝혔다.
LS는 지난 2일 그룹 연수원인 LS미래원에서 '어린이날 가족행복캠프'를 열었다. 150여 가구가 참석한 이 행사는 2016년부터 11년째 이어지고 있다.
행사는 마술공연, 레크리에이션, 버블체험, 공예체험, 솜사탕·팝콘 만들기, 페이스페인팅, 캐리커쳐, 즉석사진 촬영 등 다양한 체험부스로 구성됐다. 야외에는 에어바운스, 바이킹, 밧줄놀이터 등 부모와 아이가 함께할 수 있는 프로그램도 마련됐으며, 뷔페식 중식이 제공됐다.
LS는 이날 오후 LS미래원에서 '효도 잔치'를 개최한다. 행사는 가족사진 촬영과 '추억 공작소' 체험 프로그램으로 부모님과의 추억을 기록하도록 구성했다. 후반부에는 '행복만찬'에서 가족이 함께 식사하며 공연과 경품 추첨이 진행될 예정이다.
한편 LS는 4월부터 11월까지 매주 LS미래원 숙박시설을 활용한 '미래원 휴켄드' 프로그램을 운영 중이다.
kji01@newspim.com