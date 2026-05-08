NHN, 한게임 로얄홀덤 HPT 개최…총상금 15억원

AI 핵심 요약beta
- NHN이 8일부터 한게임 로얄홀덤으로 제4회 HPT를 개최했다.
- 총상금 15억원 규모로 온라인 새틀라이트와 오프라인 토너먼트를 진행한다.
- 오프라인은 7월 3일 그랜드 워커힐에서 시작해 6일 최종전을 펼친다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN이 모바일 포커 게임 '한게임 로얄홀덤'을 통해 제4회 'HPT(Hangame Poker Tour)'를 개최한다. 총상금은 15억원이다.
HPT는 온라인 새틀라이트 토너먼트와 오프라인 토너먼트로 진행되는 홀덤 대회다. 빗썸이 주최사로 참여했으며 SOOP이 운영을 맡았다. 상금은 빗썸 계좌를 통해 원화로 지급된다.
온라인 새틀라이트는 8일부터 7월 2일까지 56일간 진행된다. 매일 오후 5시 30분, 7시 30분, 9시 30분, 11시 30분 네 차례 열리며 별도 신청 없이 참가할 수 있다.
각 토너먼트마다 오프라인 참가권 29장이 배정된다. 상위 20명은 참가권 1장씩, 상위 9명은 추가로 1장씩 더 받는다. 매일 오후 5시에는 무료로 진행되는 '새틀 for 새틀 토너먼트'에서 참가권 10장을 놓고 경쟁한다.
오프라인 토너먼트는 7월 3일 서울 광진구 그랜드 워커힐 빛의 시어터에서 시작된다. 메인 이벤트 DAY1은 7월 3~4일 이틀간 진행되며 참가자는 참가권 2장을 사용해 참여할 수 있다.
DAY1을 통과한 참가자는 7월 5일 DAY2에 진출한다. DAY1에서는 참가권 2장을 추가로 사용해 재참여도 가능하다.
DAY2에서 참가자들은 총상금 15억원을 놓고 경쟁한다. 최후의 9인은 7월 6일 서울 마포구 상암 SOOP 콜로세움에서 우승을 위한 최종전을 펼친다.
최영두 NHN 모바일 웹보드사업 그룹장은 "제4회 HPT는 대회장의 분위기를 한층 더 고조시킬 특별한 장소 '그랜드 워커힐 빛의 시어터'에서 홀덤 게임 이용자분들을 맞이하게 됐다"라며 "역대급 규모인 15억원의 상금과 함께 더욱 치열하고 몰입감 넘치는 대회를 준비했으니 많은 관심과 도전 부탁드린다"라고 전했다.
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