앤스로픽 '미소스'에 백악관 AI 전략 흔들...규제 vs 혁신 갈림길

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국 백악관이 앤스로픽의 새 인공지능(AI) 모델 '미소스(Mythos)' 때문에 기존 AI 전략을 조정해야 할 수도 있는 기로에 서 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 7일 짚었다.

'미소스'가 여러 소프트웨어들의 취약점을 스스로 찾아낼 수 있는 강력한 사이버 능력을 갖춘 것으로 알려지면서 사이버 안보론 진영과 AI 산업 경쟁력 강화론자 사이의 긴장이 커지고 있다.

앤스로픽 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 밴스 "사이버 공격 만연할까 걱정"

지난달 미국 정부는 주요 AI 기업 최고경영자(CEO)들과 비공개 전화 회의를 진행했다. WSJ에 따르면 이 자리에서 JD 밴스 부통령은 지방 은행과 지방 병원, 지방 상하수도 시설 같은 취약한 인프라가 미소스를 악용한 사이버 공격의 표적이 될 수 있다고 우려했다.

그는 오픈AI의 샘 올트먼 대표(CEO) 앤스로픽의 다리오 아무데이, 스페이스X의 일론 머스크, 알파벳의 순다르 피차이, 마이크로소프트의 사티아 나델라 등에게 "이 문제는 우리 모두가 함께 대응해야 한다"고 강조했다고 한다.

밴스 부통령과 이들 CEO 사이의 통화는 백악관 브리핑 직후 이뤄졌다. 당시 브리핑은 미소스를 비롯한 최신 AI 모델의 능력이 어느 수준에 와 있는지, 안전 장치 없이 확산될 경우 어떤 위험을 초래할지, 경각심을 키우는 계기가 됐다.

이후 행정부 내에서는 AI에 대한 정부 감독을 강화하고 기술 정책을 수정하는 방안이 빠르게 논의되기 시작했다. 그간 트럼프 행정부가 "중국과의 AI 경쟁에서 이겨야 한다"며 규제 완화와 빠른 상용화를 강조해 온 것과는 다른 흐름이다.

JD 밴스 미국 부통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.22 mj72284@newspim.com

◆ 백악관, '초고성능 AI' 감독하는 행정명령 검토

신문에 따르면 백악관은 행정명령을 통해 가장 진보된 AI 모델을 대상으로 공식 감독 절차를 밟도록 하는 방안을 검토하고 있다.

앞서 당국은 앤스로픽에, 미소스 접근권을 주요 디지털 인프라를 운영하는 많은 기관과 기업으로 확대하는 것을 당분간 미뤄 달라고 요구했다.

백악관은 또 국가사이버국장인 션 케언크로스를 미소스 대응의 책임자로 선임해, 모델 안전성 강화와 정부의 AI 활용 원칙도 함께 검토 중이다. 골자는 민간 기업이 정부의 AI 활용 방식을 좌지우지 못하게 하겠다는 것이다.

다만 백악관 내에서는 이런 움직임이 과도한 규제로 비칠 수 있다는 우려도 자리한다. 일부 관리와 의회 보좌진은 미토스를 둘러싼 백악관의 불안이 AI 정책의 후퇴로 이어질 수 있다고 했다.

◆ 규제와 혁신 사이

AI 안전성을 중시하는 쪽은 백악관의 새 움직임을 환영한다. 이들은 그동안 백악관 내부에서 데이비드 삭스 고문이 이끌어 온 '최소 규제' 노선에 반대해 왔다.

벤처캐피털 출신인 삭스는 자신이 진행하는 팟캐스트 '올 인(All-In)'에서 "사람들이 이 문제를 존재론적(실존적) 위협처럼 키우고 있다"며 "AI 도구를 디지털 보안을 강화하는 데 쓰는 등 각자가 할 일을 제대로 한다면, 그 수준의 위협은 아니"라고 설파하기도 했다.

현재 백악관은 외관상 '혁신 독려'와 '감독' 사이에서 균형을 잡으려 애쓰고 있다.

수지 와일스 백악관 비서실장은 엑스(X, 옛 트위터)에 "백악관은 관료제가 아닌 미국의 혁신가들이 강력한 기술을 안전하게 활용하도록 돕는 '미국 우선' 전략을 계속 추진할 것"이라고 적었다. 행정부 내 다른 관계자들도 "미소스와 오픈AI의 새로운 버전 등이 지닌 잠재 위험성은 분명 존재하지만 그렇다고 해서 산업 친화적인 AI 전략을 버리겠다는 뜻은 아니라"고 강조했다.

백악관은 "행정명령 논의는 트럼프 대통령이 직접 발표하기 전까지는 어디까지나 가능성 가운데 하나일 뿐"라며 확대해석을 경계했다.

◆ 미·중 AI 안전장치 대화체와 맞물린 논쟁

이 논쟁적 사안은 미·중 관계와도 연결된다. 미국과 중국은 다음 주 중국에서 열릴 정상회담을 앞두고, AI가 군사·사이버 영역에 미칠 위험을 다루는 공식 대화 채널을 여는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

서로가 경쟁은 하되 AI의 오작동 등이 불러올 참사는 피해야 한다는 공감대가 마련돼 현실에서 작동할지, 실제 업계에 어느 정도의 구속력을 미칠지는 향후 전개를 살펴봐야 한다.

현재 검토중인 협의 구조는 일회성이 아닌 정례 대화 체계다. 다뤄지게 될 의제는 ▲예기치 않은 AI 시스템 오작동 ▲자율 무기 체계 ▲강력한 오픈소스 (AI) 도구를 사용하는 비국가 행위자의 공격에 의해 발생하는 위험 등 AI의 발전이 야기할 수 있는 안보 리스크에 대한 관리에 초점이 맞춰질 전망이다.

미국 측에서는 스콧 베센트 재무장관이 협의를 주도하고 있다. 중국 측은 아직 공식 카운터파트를 지정하지 않은 상태다. 다만 랴오민 재정부 부부장이 관련 논의에 일부 참여한 것으로 전해졌다.

osy75@newspim.com