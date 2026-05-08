[종합]여수 화장동 아파트 화재…주민 2명 경상 병원 이송

AI 핵심 요약beta
- 여수시 화장동 아파트에서 8일 주민들이 화재로 경상 입었다.
- 오전 7시 38분 6층 세대에서 불이 나 냉장고 등 가재도구가 탔다.
- 소방 47명 등 51명이 투입돼 36분 만에 진압하고 원인 조사한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 여수시 화장동 한 아파트에서 아침 시간대 화재가 발생해 주민 2명이 연기를 마시는 등 경상을 입고 병원으로 이송됐다.
8일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 7시 38분께 여수시 화장동의 지상 15층짜리 아파트 6층에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.
이 불로 세대 내부 약 20㎡와 냉장고 등 가재도구 일부가 타는 재산 피해가 발생했으며 정확한 피해 규모는 파악 중이다.
불은 출동한 소방당국에 의해 36분 만에 완전히 꺼졌다.
소방당국은 소방 47명과 경찰 2명, 한전 2명 등 인력 51명과 지휘·펌프·굴절·구급차 등 장비 17대를 투입해 화재 진압에 나섰다.
신고 접수 9분 만인 오전 7시 47분쯤 첫 소방대가 현장에 도착해 같은 날 오전 8시 8분께 초진, 8시 14분께 완진했다.
이 과정에서 주민 2명이 연기를 마시는 등 경상을 입어 인근 병원으로 각각 이송돼 치료를 받고 있다.
소방당국은 화재 원인을 조사하는 한편 정확한 인명·재산 피해 규모를 확인하고 있다.
chadol999@newspim.com