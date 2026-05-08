엔씨, DJBIC 아시아 퍼시픽 3년 연속 편입

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 8일 S&P Global의 2026 DJBIC 아시아 퍼시픽 지수에 3년 연속 편입됐다고 밝혔다.
- 국내 게임기업 유일하게 아시아 퍼시픽과 코리아 지수 모두 포함됐으며 코리아는 4년 연속이다.
- ESG 영역에서 상위 10% 성과를 거뒀고 MSCI AAA등급 등 글로벌 최고 수준을 유지한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨는 S&P Global이 발표한 '2026 다우존스 베스트 인 클래스 지수(DJBIC) 아시아 퍼시픽'에 3년 연속 편입됐다고 8일 밝혔다. 국내 게임기업 중 유일하게 아시아 퍼시픽과 코리아 지수 모두에 포함됐으며 코리아 지수는 4년 연속 선정됐다.
DJBIC는 기업의 경제적 성과와 지속가능성을 종합 평가하는 지표다. 아시아 퍼시픽 지수는 아시아·태평양 지역 시가총액 상위 600개 기업 중 상위 20%가 포함되며 코리아 지수는 국내 상위 200개 기업 중 상위 30%가 선정된다.
이번 평가에서 엔씨는 정보보안 및 개인정보보호, 인적자원 관리, 안전보건, 환경경영 등 주요 ESG 영역에서 상위 10% 이내의 성과를 거뒀다.
환경 정책 및 관리 프로그램, 투명한 인적자원 정보 공개, 기업 윤리 정책 등에서는 전년 대비 평가가 상향됐다.
엔씨는 올해 글로벌 ESG 평가에서 국내 게임사 최고 수준의 성과를 이어가고 있다. 'MSCI ESG 평가'에서 최상위 등급인 AAA등급을 획득했으며 'Sustainalytics 2026 ESG 리스크 평가'에서는 'Industry ESG Leader'와 'Regional ESG Leader'로 선정됐다.
구현범 엔씨 COO는 "MSCI에 이어 DJBIC까지 글로벌 주요 ESG 평가에서 연이어 성과를 거둔 것은 엔씨 ESG 경영의 진정성이 인정받고 있음을 보여준다"고 말했다.
origin@newspim.com