라인게임즈, 14일 신작 5종 공개…PC·콘솔 확대

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈가 8일 PC·콘솔 신작 5종 공개를 14일 온라인 쇼케이스로 발표했다.
- 'LINE Games Beyond' 쇼케이스는 공식 유튜브에서 오후 6시 진행된다.
- 엠버 앤 블레이드 등 5종 공개하며 PC 라인업 확대와 글로벌 진출 본격화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈의 신작들이 베일을 벗는다.
라인게임즈는 오는 14일 오후 6시 온라인 쇼케이스를 통해 PC와 콘솔 신작 5종을 공개한다고 8일 밝혔다.
'LINE Games Beyond'라는 이름의 쇼케이스는 라인게임즈 공식 유튜브 채널에서 진행되며 누구나 시청할 수 있다. 회사는 이번 행사를 통해 기존 모바일 중심 라인업에서 벗어나 PC 라인업을 확대하고 글로벌 시장 진출을 본격화한다.
공개될 신작은 자체 개발부터 퍼블리싱까지 아우르는 5종이다. 서바이벌 장르에 액션을 결합한 '엠버 앤 블레이드', 협동 코미디 호러 '콰이어트', SF 호러 '코드 엑시트'가 포함된다. 캐주얼 라인업으로는 90년대 향수를 자극하는 블랙코미디 비주얼 노벨 '컴 투 마이 파티'와 방치형 게임 '햄스터 톡'이 공개된다.
라인게임즈 관계자는 "이번 쇼케이스는 완성도 높은 신작들의 정보를 처음 선보이는 자리"라며 "향후 회사의 비전과 방향성을 공유할 예정"이라고 말했다.
한편 라인게임즈는 21일부터 24일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 플레이엑스포'에서 신작 PC 라인업 4종의 체험 부스를 운영할 계획이다.
origin@newspim.com