한국형 녹색성장 모델 세계로…재경부·세계은행, AI 연계 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 세계은행, 세종시와 함께 8일 세종컨벤션센터에서 제15회 한국녹색혁신의 날을 개최했다.
- 한국 기관 330여명을 포함해 총 560여명이 참석해 농업·교통·에너지 등 8개 분야 18개 세션으로 녹색성장 전략을 논의했다.
- 마지막 날 본회의에서 AI와 글로벌 개발을 주제로 개발도상국의 녹색전환 필요성을 강조했다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 재정경제부는 세계은행, 세종시와 함께 세종컨벤션센터에서 녹색성장기금(KGGTF)의 연례 행사인 '제15회 한국 녹색혁신의 날'을 개최했다고 8일 밝혔다.
올해 행사는 '한국의 경험을 바탕으로 글로벌 녹색성장 확산'을 주제로 지난 6일부터 개최됐으며 한국기관과 세계은행 및 코소보·케냐·키르기스 등 개발도상국 정부 관계자를 포함해 총 560여명이 참석했다. 특히 농림부, 환경부, 국토부 등 81개 한국 기관에서 330여명이 참석해 녹색성장 전략에 대한 높은 관심을 나타냈다.
또 세계은행에서도 광저 천(Guangzhe Chen) Planet 부총재와 리처드 다마니아(Richard Damania) 수석 경제자문관을 비롯한 직원들이 참석해 한국의 녹색성장 경험을 공유하는 기회를 가졌다.
행사에서는 먼저 1일차와 2일차에 농업·교통·에너지·환경·기후·디지털·도시·수자원 등 8개 분야에 걸쳐 총 18개 세션으로 구성됐다. 특히 한국수자원공사, 한국전력공사, 한국지능정보사회진흥원 등 주요 한국 기관들이 세계은행 사업팀과 함께 분야별 협력 성과를 발표하고 실행 가능한 정책 사례를 공유했다.
아울러 행사 기간 중 세계은행 팀과 한국 파트너 기관 간 양자면담이 병행돼 기술협력, 사업 파이프라인 개발, 협조융자 기회 등에 대한 구체적인 논의가 이뤄지기도 했다.
특히 마지막 날에는 전체 본회의가 개최돼 '인공지능(AI)과 글로벌 개발: 개발도상국을 위한 전략적 방향'을 주제로 논의가 진행됐다.
본회의에는 리처드 다마니아 수석 경제자문관, 지광철 재정경제부 초혁신경제추진단장, John Tanui 케냐 정보통신·디지털경제부 차관, 배성준 네이버 클라우드 전무가 패널로 참여해 AI가 개발도상국의 성장과 경쟁력에 미치는 영향을 심도 있게 논의하였다. 이어 KGGTF의 주요성과와 향후 추진방향을 소개하는 세션과 함께 온두라스의 디지털 농업 시스템 등 우수 사업사례 발표도 이뤄졌다.
강윤진 재정경제부 개발금융국장은 본회의 축사를 통해 "기후위기에 취약한 국가일수록 녹색전환의 필요성이 더욱 절실하다"며 "이는 환경과제를 넘어 글로벌 공급망 참여와 경제 회복력 강화를 위한 핵심 조건"이라고 강조했다.
그러면서 "앞으로도 AI와 녹색성장을 연계한 협력을 KGGTF의 우선과제로 삼아 지속 확대할 계획"이라고 덧붙였다.
한편 강윤진 개발국장은 이날 광저 천 세계은행 Planet 부총재와 별도 면담에서 녹색성장 분야에 대한 한국의 지속적인 지원 의지를 재확인하기도 했다.
jongwon3454@newspim.com