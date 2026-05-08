휴온스바이오파마, 쿠웨이트서 보툴리눔 톡신 허가 획득

AI 핵심 요약beta
- 휴온스바이오파마가 8일 쿠웨이트에서 휴톡스 품목허가를 획득했다.
- GCC 국가 첫 진출로 중동 시장 확대 교두보를 마련했다.
- UAE 사우디 등 GCC 6개국 진출과 글로벌 경쟁력 강화를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스글로벌 자회사 휴온스바이오파마가 쿠웨이트에서 A형 보툴리눔 톡신 제제 품목허가를 획득하며 중동 시장 진출에 본격 나섰다.
휴온스바이오파마는 최근 쿠웨이트 보건당국(MOH Kuwait)으로부터 보툴리눔 톡신 제제 '휴톡스'(국내 제품명 리즈톡스) 100단위에 대한 품목허가를 승인받았다고 8일 밝혔다.
이번 허가는 쿠웨이트 현지 협력사 '알 레야다(Al Reyada)'와의 협력을 통해 이뤄졌다. 이번 승인은 걸프협력회의(GCC) 국가 첫 진출 사례로, 향후 중동 및 걸프 지역 시장 확대를 위한 교두보가 될 전망이다.
쿠웨이트는 GCC 국가 가운데서도 미용·에스테틱 수요가 높은 시장으로 평가된다. 고소득 소비층 증가와 비침습 미용 시술 확대에 따라 보툴리눔 톡신 시장이 지속 성장하고 있으며, 피부과 및 미용 클리닉 중심으로 시장이 확대되고 있다.
휴온스바이오파마는 이번 허가를 기반으로 UAE, 사우디아라비아, 카타르, 오만, 바레인 등 GCC 6개국을 포함한 중동 시장 전반으로 진출을 확대할 계획이다. 국가별 규제 요건에 대응한 허가 전략과 품질관리 체계를 바탕으로 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 방침이다.
휴온스바이오파마는 현재까지 전 세계 16개국에서 품목허가를 획득하며 수출 확대에 나서고 있다. 지난 1월에는 중국 국가의약품관리국(NMPA)으로부터 품목허가를 받으며 중국 시장 진출에도 성공했다. 중남미와 동남아시아, 중동 등 주요 신흥시장을 중심으로 추가 허가 절차도 진행 중이다.
이정희 휴온스바이오파마 대표는 "이번 쿠웨이트 품목허가를 통해 글로벌 규제 대응 역량과 제품 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "향후 GCC 및 중동 지역 내 추가 허가와 공급 확대를 통해 글로벌 시장 영향력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com