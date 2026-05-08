KB자산운용, 코스닥 대표 기업에 투자하는 액티브 펀드 출시

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 8일 코스닥 대장주 펀드를 출시했다.
- AI·반도체 등 성장 산업 정책 지원으로 코스닥 기관 자금 유입을 기대했다.
- 코어·부스터 전략으로 대형주 중심 투자하며 상품 라인업을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 8일 코스닥 핵심 대형주에 투자하는 'KB 코스닥 대장주 펀드'를 출시한다고 밝혔다.
KB자산운용에 따르면 해당 펀드는 인공지능(AI), 반도체, 모빌리티, 바이오 등 기술 중심 성장 산업에 대한 정책 지원 강화로 코스닥 시장 내 기관 자금 유입 확대 가능성이 커지고 있다는 점에 착안한 상품이다.
실제 정부의 제도 개선 움직임은 코스닥 시장 투자 환경 개선 기대를 높이고 있다. 코스닥 벤처펀드 세제 혜택 확대, 공모주 우선 배정 비율 상향, 기업성장투자기구(BDC) 도입 추진 등이 대표적이다. 이에 더해 기금운용 평가 기준에 코스닥 지수 반영 가능성이 점쳐지면서 기관투자자의 참여 확대도 기대된다.
KB자산운용은 지난 2016년 'KB스타 코스닥150 인덱스 펀드'를 출시해 현재 약 4600억원 규모로 운용 중이다. 이번에 KB 코스닥 대장주 펀드를 선보이면서 코스닥 시장에서 액티브와 패시브 전략을 아우르는 상품 라인업을 구축하게 됐다.
KB 코스닥 대장주 펀드는 코스닥150 지수 편입 종목 가운데 주요 산업을 대표하는 기업에 약 40~60%를 투자하는 '코어 전략'과 향후 지수 편입 가능성이 높은 유망 기업에 투자하는 '부스터 전략'을 병행하는 방식이다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "정부의 정책 지원과 산업 구조 변화가 맞물리며 코스닥 시장의 투자 환경이 점진적으로 개선되고 있다"며 "대형 성장주 중심의 선별 투자 전략을 통해 차별화된 투자 기회를 발굴해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com