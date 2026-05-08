롯데이노베이트, 보바스병원 환아에 맞춤형 인형 선물

AI 핵심 요약beta
- 롯데이노베이트가 8일 하남 보바스병원 아이들 30명에게 맞춤형 인형을 전달했다.
- 아이들 그림을 인형으로 제작해 심리적 위로를 제공하고 색칠놀이세트와 과자를 함께 줬다.
- 공병철 부문장이 아이들 환한 표정에 위로받았고 앞으로도 활동을 이어간다고 밝혔다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 롯데이노베이트는 경기도 하남시 보바스병원에서 치료 중인 아이들 30명에게 개인 맞춤형 수제 인형을 전달했다고 8일 밝혔다.
이번 활동은 아이들이 직접 그린 그림을 인형으로 제작해 선물하는 '나만의 인형 만들기' 프로그램으로 진행됐다. 병원 치료 과정에서 아이들이 자신의 상상과 이야기를 표현하도록 돕고 완성된 인형을 통해 심리적 위로를 제공하기 위해 기획됐다.
롯데이노베이트는 아이들의 그림을 실제 인형으로 제작해 전달했으며 소근육 발달에 도움이 되는 색칠놀이세트와 과자 선물세트도 함께 제공했다.
행사에 참여한 한 아이는 "제가 그린 캐릭터가 진짜 인형이 돼서 신기하고 기뻤다"며 "병원에 있을 때도 옆에 두고 보면 힘이 날 것 같다"고 말했다.
공병철 롯데이노베이트 경영지원부문장은 "아이들이 자신의 그림을 인형으로 만나는 순간 표정이 환해지는 모습을 보며 우리도 큰 위로를 얻었다"고 "앞으로도 아이들에게 따뜻한 응원이 닿을 수 있도록 작지만 의미 있는 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 전했다.
origin@newspim.com