HD건설기계, 미래 기술 공모전 개막…전국 46개 대학 참여

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 7일 대학생 기술 공모전 오리엔테이션을 열었다.
- 46개 대학 425명이 지원해 RC 장비 체험과 특강에 참여했다.
- 지능화 등 4개 테마로 아이디어 제안하며 최우수상 1000만원 받는다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 건설기계 산업도 인공지능과 친환경, 안전 기술을 중심으로 빠르게 재편되고 있다. HD건설기계가 미래 기술 아이디어를 가진 대학생을 발굴해 K-건설기계 경쟁력 강화에 나선다.
HD건설기계는 7일 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 대학생 기술 공모전 '제1회 HD 퓨처 건설기계 챌린지' 사전 오리엔테이션을 진행했다고 밝혔다.
이번 공모전에는 전국 46개 대학에서 136개 팀, 총 425명이 지원했다. 오리엔테이션에는 약 230명의 대학생이 참석해 건설기계 산업 특강과 RC 장비 체험, 굴착 시뮬레이터 조종, 실차 탑승 프로그램에 참여했다.
참가자들은 지능화, 지속가능성, 안전·편의성, 미래 건설현장 등 4개 테마를 바탕으로 아이디어를 제안한다. 예선은 6월, 본선은 8월 진행되며 본선 진출팀에는 HD건설기계 임직원 멘토링이 제공된다.
최우수상 팀에는 상금 1000만원과 해외 견학, 채용 서류전형 면제 혜택이 주어진다. 문재영 HD건설기계 사장은 "청년들의 참신하고 혁신적인 아이디어가 많이 발굴되길 기대한다"고 말했다.
chanw@newspim.com