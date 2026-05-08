신세계면세점, 구매 횟수 기반 스탬프 리워드 도입

AI 핵심 요약beta
- 신세계면세점이 8일 구매 횟수 기반 스탬프 적립형 로열티 프로그램 '플라이퀀시'를 도입했다.
- 내국인 고객이 출국 시 300달러 이상 구매하면 스탬프 1개를 적립하며 2개부터 리워드로 교환한다.
- 구매 경험 축적을 통해 반복 방문을 유도하고 장기 고객을 확보한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계면세점이 업계 최초로 구매 횟수 기반 스탬프 적립형 로열티 프로그램을 선보이며 고객 락인(Lock-in) 전략을 강화한다.
신세계면세점은 출국 시 구매 횟수에 따라 스탬프를 적립해주는 '플라이퀀시(Flyquency)'를 도입했다고 8일 밝혔다. 단순 금액 할인 중심의 기존 프로모션에서 벗어나, 고객의 쇼핑 경험 자체를 축적해 보상으로 환원하는 구조다.
프로그램은 내국인 고객을 대상으로 한다. 300달러 이상 구매 후 인도 완료 시 스탬프 1개가 적립되며, 인도 완료 14일 이후 자동 반영된다. 스탬프 유효기간은 2년이고, 지난 7일 인도 건부터 적용된다.
적립된 스탬프는 2개부터 10개까지 구간별로 리워드로 교환 가능하다. 고객은 면세포인트 또는 일부 상품을 1달러에 구매하는 방식 중 선택할 수 있다. 교환 시 사용된 스탬프만 차감되는 구조로 자신의 소비 패턴에 맞춰 유연하게 혜택을 활용할 수 있다.
리워드는 뷰티·패션·라이프스타일 아이템으로 구성했다. 아베다 헤어 브러시, 메종 마르지엘라 향수, 제네바 스피커 등을 엄선했으며, 고객이 원하는 상품을 직접 선택할 수 있다.
이번 프로그램의 핵심은 '금액'이 아닌 '경험'이다. 구매 금액 누적이 아닌 이용 횟수를 기준으로 혜택이 커지는 구조를 통해 반복 방문을 자연스럽게 유도하고, 장기 고객을 확보하겠다는 전략이다. 특히 면세 쇼핑이 온라인 사전 구매와 도심 매장 이용으로 분산되는 흐름 속에서 충성 고객 관리의 중요성이 커진 점을 반영했다.
신세계면세점은 이 프로그램으로 고객의 여행 주기와 소비 패턴을 반영한 장기 로열티 전략을 강화할 방침이다. 스탬프는 신세계면세점 온라인몰 마이페이지에서 확인할 수 있다.
nrd@newspim.com