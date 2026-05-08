하나금융, 경희대와 맞손...전국 1500명 예비 창업가 선발

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 8일 경희대학교와 청년 창업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.
- 하나 소셜벤처 유니버시티 5기 모집을 통해 전국 30개 대학 1500여명 예비 창업가를 선발한다.
- AI 기반 창업 교육부터 사업화와 투자유치까지 전 주기 지원 체계를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 경희대학교와 지역 청년 창업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 청년 창업가 발굴ㆍ육성 프로그램인 '하나 소셜벤처 유니버시티' 5기를 모집에 나선다.
하나 소셜벤처 유니버시티는 전국의 거점 대학과 협력해 청년들의 창의적인 아이디어가 실제 창업으로 이어질 수 있도록 실전형 창업 교육을 진행한다.
이날 경희대학교와 업무협약을 맺고 AI 기반 창업 교육을 중심으로 아이디어 검증부터 실제 사업화 및 투자유치에 이르는 창업 전(全) 주기 과정을 보다 체계적으로 지원해 나갈 계획이다.
함영주 회장은 "하나 소셜벤처 유니버시티를 통해 빠르게 변화하는 시장 상황에도 지역 청년들이 자신만의 색깔과 창의적인 아이디어로 마음껏 역량을 발휘할 수 있는 창업 환경 조성에 앞장서고 있다"며 "청년들의 도전과 성장이 지역 경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축하기 위해 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 밝혔다
김진상 경희대학교 총장은 "경희대학교는 창학 초기부터 대학의 사회적 공헌을 고등교육 기관의 책무로 인식해 왔으며, 이는 하나금융그룹의 사회적 포용 정책과 맞닿아 있다"며, "이번 협력을 통해 더 좋은 창업 성과가 도출될 수 있도록 교육에 힘쓰겠다"고 말했다.
하나금융그룹은 '하나 소셜벤처 유니버시티' 5기 모집을 통해 전국 30개 대학에서 총 1500여명의 예비 창업가들을 선발한다. 이번 5기 프로그램에서는 ▲AI 기반 창업 역량 강화 ▲고객 유형별 판로 확대 ▲지역과 대학을 연계한 창업 생태계 구축 등을 중심으로 창업 교육 → 사업화 → 투자유치까지 지원 체계를 한층 강화했다.
romeok@newspim.com