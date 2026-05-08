두나무, 대학 캠퍼스서 디지털 자산 알린다

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무는 디지털자산 특강 '업클래스(UP Class)'를 개최한다고 8일 밝혔다.
'업클래스'는 디지털자산 이해도를 높이기 위해 두나무가 기획한 세대별 맞춤형 교육 프로그램이다. 올해는 두나무 임직원들이 직접 강연자로 나서 국내 대학을 순회하며 디지털자산 시장의 생생한 현장 경험과 전문 지식을 공유한다.
이번 업클래스 캠퍼스는 오는 12일 중앙대학교를 시작으로 ▲고려대(13일) ▲연세대(14일) ▲한양대(19일) ▲성균관대(21일) ▲서울대(26일) 등 서울 소재 6개 대학 캠퍼스에서 진행된다.
참가비는 무료이며 사전 신청을 통해 선착순으로 참여할 수 있다. 참가자 전원에게는 업비트 굿즈 등 기념품이 제공되며, 추첨을 통해 경품이 증정된다.
오경석 두나무 대표는 "미래 금융의 주역인 청년들이 디지털자산 산업을 올바르게 이해하고, 실무 전문가들과의 만남을 통해 진로 탐색에 실질적인 도움을 얻길 바라는 마음에서 이번 행사를 준비했다"고 말했다.
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