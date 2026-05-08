전국 소방대원 공주 집결…'제39회 전국소방기술경연대회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 8일 11일부터 충남 공주에서 전국소방기술경연대회를 개최한다.
- 19개 소방본부 등 5623명이 화재·구조·구급 등 15개 종목으로 역량을 겨룬다.
- 대회 시기 앞당기고 포상 확대하며 국민 체험 프로그램도 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 전국 소방대원들이 화재·구조·구급 대응 역량을 겨루는 국내 최대 규모의 소방 기술 축제가 충남 공주에서 열린다.
소방청은 오는 11일부터 13일까지 충남 공주 중앙소방학교에서 '제39회 전국소방기술경연대회'를 개최한다고 8일 밝혔다.
1983년부터 이어져 온 전국소방기술경연대회는 현장 대응 능력 강화와 팀 단위 전술 역량 향상을 위한 대표적인 소방 분야 행사다.
올해 대회는 '생명존중, 국민안전 최우선'을 슬로건으로 전국 19개 소방본부 소방공무원과 의용소방대, 민간소방대, 응급구조학과 학생, 응원단 등 총 5623명이 참가한다.
대회에서는 화재·구조·구급 전술과 화재조사, 최강소방관, 119구조견, 신속구조팀 등 총 15개 종목 경연이 진행된다. 참가자들은 실제 재난 현장을 재현한 훈련장에서 구조·진압 기술과 팀워크를 겨루게 된다.
소방청은 올해부터 참가 선수들의 경기 여건 개선을 위해 대회 시기를 기존보다 앞당겨 5월에 개최하기로 했다. 또 주요 종목 평가에 동일한 차등 배점 방식을 적용해 공정성을 강화했다고 설명했다.
경연 결과는 소방공무원 인사와도 연계된다. 올해는 특별승진 24명, 특별승급 56명 등 포상 규모를 확대해 현장 중심 기술 향상을 유도할 계획이다.
이번 대회는 국민 참여형 행사로도 운영된다. 미래형 구조장비 전시와 시연회, 방송인과 소방관이 참여하는 이벤트 경기, 소방제복 런웨이 쇼, 소방팔씨름왕 선발대회 등이 마련된다.
이와 함께 VR 소방체험과 드론 체험, 119구조견 포토존, 푸드트럭 등 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램도 운영된다.
소방청은 이번 대회를 통해 재난 현장 대응 역량을 강화하고 국민 체감형 소방안전 정책을 확대한다는 방침이다.
한편 대회는 KBS N 채널을 통해 중계되며, 유튜브와 인스타그램 등 공식 온라인 플랫폼을 통해서도 현장 소식이 제공될 예정이다.
abc123@newspim.com