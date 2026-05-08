[AI MY 증시전망] 미·이란 협상 불확실성 재부각…반도체 차익실현 주목

AI 핵심 요약beta
- 양태훈 기자가 8일 코스피·코스닥 숨고르기 전망을 제시했다.
- AI 반도체 차익실현 압력 속 방산 등 소외업종 순환매를 예상했다.
- 미·이란 종전 협상 불확실성과 외국인 순매도로 상승 제한될 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
방산·소외 업종 순환매 전개 전망…코스닥 상승폭 제한적
이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.
* 질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국·이란 종전 협상을 둘러싼 불확실성이 재차 고조되는 가운데 8일 국내 증시는 AI 반도체 차익실현 압력 속에 숨고르기 흐름을 보이며 방산 등 소외 업종으로의 순환매가 전개될 전망이다.
뉴스핌 AI 도구 분석에 따르면 전일 코스피는 전 거래일 대비 105.49포인트(1.43%) 오른 7490.05로 마감했다. 장중에는 7531.88까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했으나 차익실현 매물이 쏟아지며 상승폭이 축소됐다. 거래대금은 49조7884억원으로 집계됐다.
수급은 엇갈렸다. 개인과 기관이 각각 5조9913억원, 1조954억원을 순매수하며 외국인의 7조1509억원 순매도 공세를 방어했다. 삼성전자(+2.07%), SK하이닉스(+3.31%), 현대차(+4.00%) 등 대형주가 강세를 보였다.
AI는 이날 시장이 ▲미·이란 종전 협상 진행 상황 ▲유가·환율 흐름 ▲반도체 대형주 차익실현 압력 ▲외국인 수급 방향 등을 핵심 변수로 소화할 것으로 내다봤다.
코스닥은 전일 0.91% 하락한 1207.14로 마감하며 코스피 대비 약세를 보였다. AI는 AI·반도체 업종의 과열 조정 압력이 지속되는 가운데 상승폭이 제한적일 것으로 전망했다. 개별 종목 재료에 따른 차별화 장세가 이어질 것으로 내다봤다.
한편 미·이란 협상을 둘러싼 분위기는 하루 만에 반전됐다. 전날 양해각서 체결 논의로 종전 기대감이 고조됐으나 월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 미국이 호르무즈 해협 봉쇄 작전인 '프로젝트 프리덤'을 재개할 것이라고 보도했다. 미국 중앙정보국(CIA)도 이란이 해상 봉쇄 충격을 3~4개월 견딜 수 있다는 분석을 내놓으며 불확실성이 다시 높아졌다.
한지영 키움증권 연구원은 "미·이란 종전 협상 노이즈, 필라델피아 반도체지수 약세 등이 국내 AI 밸류체인주를 중심으로 차익실현 압력을 가하면서 숨고르기 흐름을 보일 전망"이라며 "그 과정에서 방산을 포함한 여타 소외 업종으로 순환매가 전개될 것"이라고 전했다.
dconnect@newspim.com