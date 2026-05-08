[오늘의 정치일정] 5월 8일(금)

AI 핵심 요약beta
- 정부와 여야 정당 지도부가 통상업무에 집중하며 5월 8일 일정을 진행했다.
- 더불어민주당 정청래 당대표는 어버이날 기념식과 인재영입식에 참석했다.
- 국민의힘과 개혁신당, 조국혁신당 지도부는 지역 현장 활동과 선거 유세를 펼쳤다.
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
08:30 비상경제본부회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
08:00 <어르신의 안부를 묻는 우유배달> 봉사활동 (송파2동 주민센터 뒤편 주차장)
09:00 서울 송파구 현장 최고위원회의 (조재희 송파구청장 후보 선거사무소 / 송파구 석촌동 286-1, 3층)
11:00 대한노인회 제54회 어버이날 기념식
13:15 더불어민주당 4차 인재영입식 (국회 본관 당대표회의실)
13:40 의원총회 (국회 본관 예결위회의장)
14:00 본회의 (국회 본관 본회의장)
-한병도 원내대표
09:00 서울 송파구 현장 최고위원회의
10:45 하남시 지역 7대 숙원과제 입법 지원 현장 간담회 (캠프 콜번 미군 반환공여지 / 경기도 하남시 하산곡삼거리 209-9)
13:40 의원총회
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 맘(Mom)편한특별위원회 '맘편한 약속 - 6·3지방선거 정책 전달식' (국회 본관 228호)
11:00 목동종합사회복지관 사랑해효(孝) 감사잔치 (목동종합사회복지관 / 서울 양천구 목동중앙북로8길 104)
14:30 서울외신기자클럽(SFCC) 초청 외신기자 간담회 (한국프레스센터 18층 SFCC 라운지 / 서울 중구 세종대로 124)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:00 아침출근길 인사 with 개혁신당 창원시장 후보 강명상 (창원대로 입구 LG전자 맞은편 / 팔용동 149-11)
09:30 마산어시장 방문 상인간담회 (복요리로 7동)
10:30 마산합포 노인종합복지관 인사 with 개혁신당 창원시장후보 강명상 (신포동 2가 48-1)
12:00 반송시장 인사 with 개혁신당 창원시장후보 강명상 (반림동 17-18)
14:00 내외동 외동전통시장 with 개혁신당 김해시의원 후보 김희성 (내외로 80)
14:30 활천동 시민체육관 with 개혁신당 김해시의원 후보 김희성 (어방동 1045-4, 신어시민체육관)
15:00 삼정동 한양쇼핑 with 개혁신당 김해시의원 후보 김희성 (삼정동 594-1)
15:30 동산전통시장 with 개혁신당 김해시의원 후보 김희성 (동상동 881-1)
17:00 수암한우야시장 거리 유세 (울산 남구 수암로128번길 12)
18:10 달동먹자골목 거리 유세 (울산 남구 달동 197-6)
19:10 삼산동 거리 유세 (울산 남구 삼산동)
22:00 부산대학교 앞 유세 with 개혁신당 부산시장 후보 정이한, 개혁신당 금정구청장 후보 최봉환, 개혁신당 금정구의원 후보 권민찬 (부산 금정구 부산대학로 63번길 2)
-천하람 원내대표
10:00 국회세종의사당 마스터플랜 국제공모 시상식 및 전시회 (국회 의원회관 제1소회의실 / 행사, 제2로비 / 전시)
18:00 CPBC 김준일의 뉴스공감
17:00 동국대학교 건학 120주년 기념식 (신라호텔 다이너스티 홀)
<조국혁신당>
-조국 당대표
07:00, 고덕 출근인사 (고덕성당 앞 사거리, 고덕여염1로 3)
09:30, 삼성전자 평택캠퍼스 방문 (삼성전자 평택캠퍼스, 삼성로 114)
11:30, 어버이날 맞이 서부노인대학 방문 인사 (서부노인복지관 4층 대강당, 안중읍 서동대로 1557)
18:50, 안중 늘푸른아파트 야시장 방문 인사 (안중 늘푸른아파트, 안중읍 안현로서 7길 79)
20:00, 경기도 약사회 정책협약식 (조개터로 6번길 15-6)
-서왕진 원내대표
09:30 삼성전자 평택캠퍼스 방문 (삼성전자 평택캠퍼스)
14:00 본회의