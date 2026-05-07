취임 100일 최인호 HUG 사장 "올해는 혁신 원년…변화 체감할 것"

"현장에 답 있다"…주택공급·전세사기 대응 강화

'700억개 데이터 국민에게'…고가치 뉴데이터 공개

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 보증기관을 넘어 주택 공급과 주거금융 전반을 지원하는 기관으로 역할을 확대하겠다고 강조했다. 현장 중심 경영을 통해 제도 개선과 주택 공급 확대를 추진하는 동시에 전세사기 예방과 데이터 기반 서비스 강화에도 속도를 내겠다는 구상이다.

특히 올해를 HUG의 혁신 원년으로 삼고 공공지원 민간임대 리츠 확대, 든든전세 공급 확대, 전세사기 예방 시스템 고도화, AI 기반 리스크 관리 체계 구축 등을 핵심 과제로 제시했다. 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 불안과 지방 미분양 증가 등 시장 위축 우려가 커지는 가운데 HUG 역할을 한층 확대하겠다는 의지도 내비쳤다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 취임 100일 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.05.07 min72@newspim.com

◆ "현장에 답 있다"…주택공급·전세사기 대응 강화

7일 세종시의 한 식당에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장은 "취임 이후 100일 동안 현장 목소리를 듣고 제도 개선을 추진하는 데 집중했다"며 이같이 말했다.

최 사장은 취임 이후 약 10차례 이상의 현장 간담회와 업계 방문을 진행하며 현장 중심 경영을 이어왔다. 이를 통해 청년안심주택과 건설임대주택 관련 보증 제도를 개선했고, 주택 공급 확대와 사업자 부담 완화 효과를 이끌어냈다고 강조했다.

특히 서울시와 협약을 통해 청년안심주택 임대보증 제도를 개선하면서 준공 이후에도 입주자를 모집하지 못했던 사업장의 신속한 입주를 지원하게 됐다고 설명했다. 최 사장은 "서울에서만 약 2000가구 규모의 청년안심주택 공급 정상화를 지원하고 있으며, 향후 2028년까지 약 1만8000가구 공급 촉진 효과가 기대된다"고 말했다.

건설임대주택 분야에서도 보증 연장 기준과 감정평가 방식 등을 손질했다. 기존에는 부채비율 초과 시 추가 담보 제공이 필요했지만 앞으로는 추가 자금 부담 없이 보증 연장이 가능하도록 제도를 바꿨다. 감정평가 방식 역시 사업자 선택권을 넓혀 시세 반영의 객관성을 높였다는 설명이다.

최 사장은 "약 1000개 사업장, 26만가구 규모의 건설임대주택 공급 여건 개선 효과가 기대된다"며 "건설사 자금 부담을 완화하고 임차인의 안정적 거주 여건을 만드는 동시에 리스크 관리 효과까지 거둘 수 있을 것"이라고 말했다.

든든전세 사업도 확대한다. 지난해 수도권 중심으로 약 1800가구를 공급한 데 이어 올해는 약 3000가구 공급을 목표로 하고 있다. 특히 기존 빌라·다가구 중심에서 나아가 150가구 이상 아파트까지 매입 대상을 확대해 중산층 수요까지 포괄하겠다는 계획이다.

PF 보증 특례는 내년 6월까지 연장하고 보증 한도를 상향하는 한편 지방 미분양 해소를 위한 환매 지원과 CR리츠 모기지 보증도 확대할 방침이다. 최 사장은 "중소 건설사 자금난 완화를 위해 추진 중인 PF 특별보증은 이미 목표치의 90% 이상이 집행됐다"며 "목표 달성과 관계없이 추가 지원을 이어가겠다"고 강조했다.

전세사기 예방 대책도 강화한다. HUG는 안심전세앱을 AI 기반 플랫폼으로 고도화해 국토교통부·국세청·법원행정처 등 6개 기관 정보를 연계한 원스톱 서비스를 구축할 계획이다. 이를 통해 임대인 정보와 위험도를 통합 제공하고 전세보증 가입까지 한 번에 처리할 수 있도록 한다는 설명이다.

◆ "700억개 데이터 국민에게"…고가치 뉴데이터 공개

최 사장은 이날 HUG가 보유한 데이터를 활용한 '고가치 뉴데이터' 서비스도 새롭게 공개했다. 최 사장은 "HUG가 보유한 700억건 규모의 데이터를 국민 주거 안정에 활용해야 한다는 판단에서 서비스를 추진하게 됐다"고 설명했다.

대표적으로 비아파트 시세 정보를 제공하는 '안심빌라 시세' 서비스를 도입한다. 공사가 보유한 감정평가 데이터와 실거래 정보를 결합해 빌라·다가구·연립주택의 적정 시세를 제공하는 방식이다. 전세사기 피해가 비아파트 시장에 집중된 만큼 정보 사각지대를 줄이겠다는 취지다.

또 지역 평균 부채비율과 선순위 채권 등을 분석해 안전성이 높은 매물에 인증 마크를 부여하는 '우량전세 인증' 서비스도 추진한다. 최 사장은 "향후 네이버부동산이나 직방 같은 프롭테크 플랫폼과 연동해 국민들이 보다 안전하게 계약할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

공정 진행 상황을 3D 그래픽으로 보여주는 '3D 주거공정 디지털 뷰' 서비스도 공개했다. 분양 계약자가 공사 진행 상황을 직관적으로 확인할 수 있도록 해 공사 투명성을 높이겠다는 구상이다.

기금 운용 투명성 확대와 LH 협력 방안에 대한 질문에 대해 최 사장은 "주택도시기금은 국민이 만든 기금인 만큼 보다 투명한 정보 공개가 필요하다는 데 공감한다"며 "기금이 본래 목적에 맞게 운용될 수 있도록 공개 확대 방안을 적극 검토하겠다"고 답했다.

든든전세 공급 규모와 관련해서는 "올해 공급 목표는 3000가구이며 현재까지 경쟁률이 70대 1에 달할 정도로 관심이 높다"며 "서울 전세난 상황 등을 고려해 공급 확대를 추가 검토하고 있다"고 말했다.

노인복지주택 보증 상품과 관련해서는 "고령화에 비해 지원 체계가 매우 부족했던 분야"라며 "하반기 보증 상품이 출시되면 내년 초부터 관련 사업이 본격화될 가능성이 있다"고 설명했다.

최 사장은 "연말쯤에는 국민과 업계가 'HUG가 달라졌다'고 체감할 수 있도록 혁신을 이어가겠다"며 "현장·데이터·AI 기반 혁신을 통해 신뢰받는 공공기관으로 거듭나겠다"고 강조했다.

min72@newspim.com