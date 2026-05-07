행안부·소방청·한경협, 순직 소방공무원 유가족 지원기금 전달식...민관협력 지원

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 소방청, 한국경제인협회가 순직 소방공무원 유가족 지원 강화를 위해 민관 협력 체계를 본격 가동한다.

소방청은 7일 서울 여의도 한국경제인협회 회관에서 행정안전부, 한국경제인협회와 함께 '순직 소방공무원 유가족 지원기금 전달식'을 개최했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 전달식은 순직 소방공무원 유가족과 유자녀에 대한 실질적 지원 확대를 위해 마련됐다. 특히 윤호중 행정안전부 장관이 민간 참여 확대를 제안하면서 추진된 사업으로, 정부 지원에 민간의 연대를 더한 협력 모델이라는 점에서 의미가 크다고 행안부는 설명했다.

한국경제인협회는 지원기금 2억 원을 기탁했으며, 류진 회장이 사재 1억 원을 추가로 출연해 총 3억 원 규모의 기금이 조성됐다.

기금은 순직 소방공무원 유자녀 학업 지원 장학금과 유가족의 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 예방을 위한 심리치료비 등에 활용될 예정이다.

또 대학생 유자녀를 대상으로 다양한 분야 전문가와 교류하는 '미래세대 멘토링 프로그램'도 신설해 진로 탐색과 사회 진출을 지원한다.

윤호중 장관은 이날 전달식에서 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장으로 나아갔던 소방공무원들의 희생은 우리 사회가 결코 잊어서는 안 될 숭고한 헌신"이라며 "오늘 마련된 지원기금은 유자녀들이 꿈을 이어가고, 유가족들이 심리적 회복을 이루는 데 소중하게 사용될 것"이라고 말했다.

김승룡 소방청장은 "민간 부문의 소중한 정성이 유가족들에게 실질적인 힘이 될 수 있도록 정교하고 세심한 지원 사업을 지속적으로 발굴해나가겠다"고 강조했다.

abc123@newspim.com