우정본부, 블랙핑크 기념우표 내달 16일 발행…해외에서도 구매 가능

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블랙핑크 기념우표 10종 출시

해외 팬, YG SELECT 통해 구매 가능

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부 우정사업본부는 6월 16일 블랙핑크 기념우표 10종을 발행한다고 7일 밝혔다.

블랙핑크는 2016년 8월 데뷔 이후 '뚜두뚜두', 'Kill This Love', 'How You Like That' 등으로 세계 음악 차트에서 두각을 나타냈다. 정규 2집 '보른 핑크'로 케이팝 걸그룹 최초 더블 밀리언셀러를 달성했고, 미니 3집 '데드라인'으로 초동 판매 기록을 세웠다.

우정사업본부는 6월 16일 블랙핑크 기념우표 10종을 발행한다. [사진=우정사업본부] 2026.05.07 biggerthanseoul@newspim.com

미국 코첼라 페스티벌에서 아시아 아티스트 최초로, 영국 하이드파크에서 케이팝 아티스트 최초로 헤드라이너 무대에 올랐다. 유엔 지속가능발전목표 홍보대사로도 활동했다.

기념우표는 10종 구매 기준 8800원, 기념우표 패킷(우표와 초상 포함)은 2만5000원에 판매된다. 전국 총괄우체국과 인터넷우체국에서 구매할 수 있다.

온라인 사전판매는 5월 12일 오후 7시부터 15일 자정까지 진행된다. 국내는 인터넷우체국 회원을 대상으로 하며, 해외는 YG의 글로벌 공식 스토어 YG SELECT와 우체국 우표 해외판매몰을 통해 구매할 수 있다.

biggerthanseoul@newspim.com