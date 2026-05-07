소방청, '소방안전 혁신 TF' 본격 가동…출동로 확보 등 39개 과제 추진

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 출동로 확보와 부실 소방점검 개선, 응급환자 이송체계 정비 등 국민 체감형 소방안전 혁신 과제 추진에 본격 착수했다.

소방청은 지난 6일 정부서울청사에서 '소방안전 혁신 TF' 회의를 열고 국민 안전을 저해하는 불합리한 제도와 관행 개선 방안을 논의했다고 7일 밝혔다.

6일 '소방안전 혁신 TF' 토론회에서 관계부처와 주요과제를 논의하고 있는 김승룡 소방청장. [사진=소방청]

이번 회의는 지난 4월 17일 TF 출범 이후 국민 제안과 119현장자문단 의견 수렴, 내부 토론 등을 통해 발굴한 총 39건의 개선 과제를 점검하고 핵심 과제를 집중 논의하기 위해 마련됐다.

소방청은 특히 출동로 확보, 부실 소방점검 근절, 응급환자 이송체계 개선 등 국민 체감도가 높은 분야를 중심으로 제도 개선 방안을 검토했다.

앞서 소방청은 국민 제안 창구 운영과 현장 대원 의견 수렴, 분야별 브레인스토밍 등을 통해 현장 중심 개선 과제를 발굴해 왔다.

소방청은 이번 회의에서 논의된 과제들을 관계부처 협의와 제도 개선 절차를 거쳐 구체화하고, 현장에서 실제 작동하는 정책으로 발전시켜 나갈 계획이다.

또 '소방안전 혁신 TF'를 중심으로 국민과 현장 대원의 의견을 지속 수렴해 비효율적 제도와 관행을 개선한다는 방침이다.

김승룡 소방청장은 "소방안전은 국민의 생명과 재산을 지키는 국가의 기본 책무"라며 "국민과 현장의 목소리를 바탕으로 비정상적 관행과 제도를 과감히 개선하고, 국민이 체감할 수 있는 소방안전 혁신 성과를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com