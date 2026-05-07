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다음주 후반 낮 최고 28도 '초여름'…중부지방 등 강수 변동성 크다

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AI 핵심 요약

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  • 기상청이 7일 전국 기온이 평년보다 3~5도 높은 초여름 날씨를 전망했다.
  • 7일 오후부터 8일 새벽 수도권과 남부에 5mm 안팎 비가 내린다.
  • 다음 주 후반 서울 낮 기온이 28도까지 오르며 강수 변동성이 크다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 기상청이 다음 주 후반 들어 전국 기온이 평년보다 3~5도 높은 초여름 날씨를 보일 것으로 전망했다. 다만 북쪽의 찬 공기가 주기적으로 영향을 주는 봄철 기압계가 이어지면서 강수 변동성도 클 것으로 내다봤다.

기상청은 7일 정례브리핑에서 "현재 동아시아 저위도 지역에서는 북태평양 고기압이 점차 확장하며 초여름 흐름이 강화되고 있지만, 우리나라는 여전히 북쪽의 찬 공기 영향을 받는 과도기적 상황"이라고 밝혔다.

어린이날인 지난 5일 오후 서울 광진구 어린이대공원 놀이동산을 찾은 어린이들이 놀이기구를 타며 즐거운 시간을 보내고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

최근 일본 남쪽 아마미와 오키나와 지역에서는 장마 시작이 발표됐고, 중국 남부에서는 12시간 동안 300㎜가 넘는 폭우가 발생하는 등 북태평양 고기압 영향이 확대되는 모습도 나타났다. 하지만 우리나라는 북서쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 이동성 고기압과 저기압이 반복되는 전형적인 봄철 기압계가 유지되고 있다는 설명이다.

기상청에 따르면 7일 오후부터 8일 새벽 사이 수도권을 시작으로 남부지방까지 비가 내리겠으며 예상 강수량은 5㎜ 안팎이다. 이후 주말에는 이동성 고기압 영향으로 전국이 대체로 맑겠다. 다만 낮에는 강한 햇볕으로 기온이 오르고 밤에는 복사냉각 영향으로 기온이 떨어져 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎까지 벌어질 전망이다.

다음 주에는 남서풍 계열의 따뜻하고 습한 공기가 일부 유입되며 기온이 점차 상승할 것으로 보인다. 기상청은 11일 서해상과 남해상을 중심으로 안개 가능성이 있으며 중부지방에는 비가 내릴 가능성도 있다고 설명했다. 이어 12~13일에는 북쪽 기압골이 다시 통과하면서 중부지방 중심의 강수가 예상된다고 밝혔다.

특히 다음 주 후반으로 갈수록 기온 상승 폭이 커질 전망이다. 기상청은 북서쪽에서 접근하는 건조한 고기압이 우리나라 상공을 덮으면서 맑은 날씨와 강한 일사, 동풍 효과가 겹쳐 기온 상승을 유도할 것으로 분석했다. 다음 주 초부터 목요일까지 서울의 낮 최고기온은 25도 안팎을 보이겠으며, 토요일에는 28도까지 오를 것으로 예상됐다. 

abc123@newspim.com

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