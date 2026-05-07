李대통령 지지율 67%…민주당 46%, 국민의힘 18% [NBS]

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개헌 필요성엔 찬성 58%, 반대 29%

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지율이 67%로 집계됐다는 여론조사 결과가 7일 공개됐다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동조사한 전국지표조사 리포트 180호(5월 1주차) 결과를 살펴보면 이 대통령 국정운영 긍정 평가는 67%, 부정 평가는 23%로 나타났다. 모름·무응답은 10%다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 열린 20회 국무회의 겸 7차 비상경제점검회의에서 토론 중 웃고 있다. [사진=청와대]

지역별로는 모든 지역에서 긍정 평가가 높았고, 이념 성향별로는 진보층과 중도층에서는 긍정 평가가 각 92%, 69%로 높은 반면, 보수층에서는 부정 평가가 48%로, 긍정 평가 38%에 비해 다소 높았다.

직전 조사와 비교하면 긍정 평가는 2%포인트(p) 하락했고, 부정 평가는 2%p 증가했다.

정당지지도는 더불어민주당이 46%, 국민의힘이 18%, 조국혁신당이 3%, 개혁신당이 2%, 진보당이 1%, 태도유보 29%로 확인됐다. '없음·모름·무응답'은 29%다.

직전조사와 견주면 민주당은 2%p 하락했고, 국민의힘은 3%p 상승했다.

6·3 지방선거 성격을 묻는 질문에는 국정 안정을 위해 여당을 지지한다는 응답이 54%, 정부 견제를 위해 야당을 지지한다는 응답이 32%였다. 모름·무응답은 14%다.

대다수 지역에서 '여당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답이 우세했으나, 대구·경북 지역은 '여당 지지'와 '야당지지'가 각각 46%, 43%로 비슷하게 나타났다.

NBS 180호 개헌 국민투표 동시 실시 찬반 의향 조사 [그래프=NBS]

헌법 개정 필요성을 묻는 질문에는 필요하다는 응답이 58%, 필요하지 않다는 응답이 29%였고, 개헌 국민투표를 지방선거와 동시 실시하는 것의 찬반을 묻는 질문에는 찬성이 59%, 반대가 27%였다.

해당 조사는 지난 4~6일동안 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접조사로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.

자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

the13ook@newspim.com