신한은행, 디지털자산 자금세탁 방지 위해 '온체인 모니터링' 시스템 도입

보난자팩토리 솔루션 '트랜사이트' 도입

디지털자산 지갑주소 위험도 분석

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 스테이블코인 등의 디지털자산 거래에서 나타날 수 있는 자금세탁위험에 대응하기 위해 블록체인 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리의 KYT(Know Your Transaction) 솔루션 '트랜사이트(TranSight)'를 도입하고, 은행권 최초로 '온체인 모니터링' 시스템을 구축하기로 했다고 7일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 스테이블코인 등의 디지털자산 거래에서 나타날 수 있는 자금세탁위험에 대응하기 위해 블록체인 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리의 KYT(Know Your Transaction) 솔루션 '트랜사이트(TranSight)'를 도입하고, 은행권 최초로 '온체인 모니터링' 시스템을 구축하기로 했다고 7일 밝혔다. [사진=신한은행]2026.05.07 dedanhi@newspim.com

'트랜사이트'는 블록체인 상의 거래 정보와 지갑주소를 분석해 자금세탁, 보이스피싱 등 금융범죄와 연관될 가능성이 있는 위험 신호를 검토하는 솔루션이다.

'온체인 모니터링'은 블록체인 네트워크에 기록된 거래 내역을 분석 자금의 이동 경로와 지갑 간 연관성을 점검하는 방식이다. 기존 은행의 자금세탁방지 업무가 주로 계좌와 고객 중심이었다면, '온체인 모니터링'은 블록체인에서의 지갑 주소와 거래 흐름을 함께 살펴 디지털자산 거래에서 발생할 위험을 보완하는 역할을 담당한다.

최근 가상자산이 보이스피싱, 불법 도박 및 환치기 등의 범죄 수익을 이전하거나 은닉하는 데 사용되면서, 디지털자산 거래에 대한 자금세탁방지 관리의 필요성이 더욱 커지고 있다. 특히 스테이블코인은 법정화폐와 연동돼 결제 및 송금 등 금융서비스와 연결될 가능성이 높기에, 신한은행은 관련 위험을 사전 점검하고 내부통제 체계를 강화하기 위해 이번 '온체인 모니터링' 구축을 추진하게 됐다.

이번 '트랜사이트' 도입을 통해 신한은행은 스테이블코인을 포함한 디지털자산 관련 지갑주소의 위험도를 분석하고, 이를 자금세탁방지 업무에 활용하기 위해 은행 시스템과의 연동체계를 구축할 계획이다.

신한은행 관계자는 "스테이블코인 등 디지털 자산 기반 금융서비스의 확대에 대비하여, 준비할 수 있는 내부통제 체계를 선제적으로 마련하고 있다"며 "온체인 데이터 분석 역량을 자금세탁방지 업무에 통합해 디지털자산 분야에서도 안전한 금융거래 환경을 조성할 것"이라고 말했다.

한편, 신한은행은 지난해 2월부터 고객의 가상자산을 활용한 자금세탁위험을 모니터링하기 위해 블록체인 데이터 분석 기업 체이널리시스의 '리액터(Reactor)' 솔루션을 활용해왔으며, 한국은행의 예금토큰 활용성 테스트 '프로젝트 한강' 및 BIS의 아고라 프로젝트 법률 분과의 한국 대표로 참여하는 등 디지털자산 환경에서의 자금세탁위험을 지속적으로 연구하고 있다.

dedanhi@newspim.com