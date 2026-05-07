코스콤, UI·UX 플랫폼 전문 기업 '인스웨이브'와 MOU 체결

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웹 기반 디지털 전환 수요 대응…금융권 UI·UX 사업 협력 강화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스콤이 디지털 채널 고도화와 사용자 경험(UX) 중심 환경 마련에 나선다.

코스콤은 전날 서울 여의도 본사에서 UI·UX 플랫폼 전문 기업 인스웨이브와 금융투자업권 UI·UX 구축 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

코스콤에 따르면 이번 협약은 금융투자업계의 웹(Web) 기반 전환 수요 확대에 대응하고 사용자 중심 디지털 환경을 구축하기 위해 추진됐다.

6일 코스콤 본사에서 심무경 코스콤 IT인프라사업본부장(왼쪽)과 어세룡 인스웨이브 대표가 금융투자업권 UI·UX 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. [사진=코스콤]

양사는 협약을 통해 금융투자업권 UI·UX 사업 관련 공동 영업 활동과 신규 사업 발굴에 협력하고, 저축은행중앙회 플랫폼 차세대 사업 등 주요 프로젝트에도 공동 대응할 예정이다.

특히 인스웨이브의 AI 기반 UI 플랫폼(WebSquare AI 등)과 코스콤의 금융IT 인프라 및 업권 전문성을 결합해 금융권 디지털 전환 수요 및 고객 요구에 맞는 맞춤형 UI·UX 경쟁력을 강화할 계획이다.

코스콤은 이번 협약을 계기로 금융산업 디지털 혁신을 지원하는 협력 모델을 확대하고, 사용자 중심 플랫폼 사업 경쟁력 강화와 신규 사업 기회 발굴에 나설 방침이다.

심무경 코스콤 IT인프라사업본부장은"이번 협력은 금융투자업권 UI·UX 사업 확대를 위한 중요한 전환점"이라며 "양사의 전문성을 바탕으로 사용자 경험을 향상시키고 금융 투자 산업의 디지털 전환을 지원하는 설루션을 제공하겠다"고 말했다.

어세룡 인스웨이브 대표는 "코스콤과 협력을 통해 금융권 디지털 전환 수요에 대응하고, 양사가 보유한 기술과 경험을 바탕으로 차별화된 UI·UX 플랫폼을 선보이겠다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com