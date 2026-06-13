국힘 "한성숙, 불법 증축 버티다 총리 지명 후 철거 논의…철회해야"

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"시정명령·이행강제금에도 불법 영업 지속" 주장

다주택 보유도 문제 삼아…"인사 검증 실패 드러나"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 국민의힘이 13일 한성숙 국무총리 후보자의 불법 증축 건물 논란과 다주택 보유 문제를 거론하며 이재명 대통령에게 후보자 지명 철회를 요구했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "한 후보자가 지난해 중소벤처기업부 장관 인사청문회 당시 불법 증축 문제를 신속히 해결하겠다고 약속했지만 실제 조치는 이뤄지지 않았다"며 "총리 후보자로 지명된 이후에야 철거 논의가 시작됐다"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 기자들의 질문에 답하고 있다.2026.06.08 gdlee@newspim.com

박 수석대변인은 "관할 구청이 시정명령을 내리고 이행강제금을 부과했음에도 한 후보자 측은 이를 바로잡지 않은 채 영업을 이어갔다"며 "행정조치를 비용 정도로 여기며 불법 상태를 방치한 것과 다름없다"고 주장했다.

이어 "총리 지명 직후 뒤늦게 철거 절차에 들어간 것은 책임 있는 공직자의 태도라기보다 여론을 의식한 면피성 대응"이라며 "법을 준수하지 않았다는 의혹을 받는 인물이 국가 법치 행정을 책임질 최고위 공직 후보자로 지명된 것 자체가 부적절하다"고 지적했다.

국민의힘은 한 후보자의 부동산 보유 현황도 문제 삼았다. 박 수석대변인은 "한 후보자가 서울에 3채, 경기도에 1채 등 총 4채의 주택을 보유하고 있다"며 "현 정부가 강조해 온 부동산 정책 기조와도 맞지 않는 인사"라고 비판했다.

또 "이번 논란은 특정 후보자 개인의 문제가 아니라 대통령의 인사 철학과 검증 체계 전반의 허점을 보여주는 사례"라며 "관련 사실을 알고도 지명했다면 국민을 기만한 것이고, 모르고 지명했다면 검증 시스템이 제대로 작동하지 않은 것"이라고 주장했다.

그러면서 "한 후보자는 이미 국민적 신뢰를 상실했다"며 "즉각 사퇴해야 하며, 이 대통령 역시 이번 인사에 대해 국민에게 설명하고 지명을 재검토해야 한다"고 촉구했다.

mkyo@newspim.com