'300억대 사기 의혹' 차가원 내달 3일 구속심사

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경찰 세 차례 신청 끝에 檢 영장 청구

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '300억 원대 사기' 의혹을 받는 차가원 연예기획사 원헌드레드 대표가 다음 달 3일 구속 기로에 선다.

29일 법조계에 따르면 서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 다음 달 3일 오전 10시 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의를 받는 차 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

'300억 원대 사기' 의혹을 받는 차가원 연예기획사 원헌드레드 대표가 다음 달 3일 구속 기로에 선다. [사진=뉴스핌 DB]

차 대표는 자신이 운영하는 연예기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 체결하고 242억 원의 선수금을 받은 이후 실제 사업을 이행하지 않은 혐의를 받는다. 전체 피해 규모는 약 300억 원으로 알려졌다.

차 대표 측은 혐의를 부인하고 있다. 이번 의혹이 원헌드레드에 대한 적대적 인수합병(M&A) 공작의 일환이라는 입장이다.

앞서 경찰은 지난달 두 차례 차 대표에 대한 구속영장을 신청했으나 검찰은 보완수사를 요구하며 반려했다. 경찰은 보완수사를 거쳐 지난 22일 세 번째로 구속영장을 신청했다.

서울중앙지검은 전날 차 대표에 대한 구속영장을 청구했다.

hong90@newspim.com