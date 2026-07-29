강원 전역 찜통더위…폭염특보·열대야주의보 겹발효 '온열질환 비상'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

폭염경보 강원동해안·춘천, 열대야주의보 춘천·원주·영동…체감온도 35℃ 안팎

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원도 전역에 폭염 특보와 열대야주의보가 겹쳐 발효되면서 온열질환과 전력·화재 사고에 대한 비상이 걸렸다.

29일 강원기상청은 당분간 낮 최고 체감온도가 33℃ 안팎(폭염경보 지역은 35℃ 이상)을 기록하는 매우 무더운 날씨가 지속되겠고 이에 따라 폭염특보가 강화되거나 발효 지역이 더 확대될 가능성이 있다고 밝혔다.

기상청에 따르면 이날 오전 11시 현재 강원동해안, 동해산지, 삼척산지, 춘천에는 폭염경보가 발효된데 이어 강원내륙(춘천 제외)과 강원산지(양구산지·홍천산지·평창산지·태백·고성산지 제외)에는 폭염주의보가 내려져 있다. 열대야주의보는 춘천, 원주, 강원동해안(고성평지 제외)에 발효 중이다.

같은 시각 강원도 대부분 지역의 일최고체감온도는 33℃ 안팎, 일부 지역은 35℃ 안팎까지 치솟았다.

폭염특보 발효현황, 일최고체감온도 분포도.[사진=강원기상청] 2026.07.29 onemoregive@newspim.com

내륙 주요 지점의 체감온도(일최고기온)를 보면 춘천신북 33.6(31.8)℃, 공근(횡성) 32.8(30.7)℃, 방산(양구) 32.7(31.2)℃, 외촌(철원) 32.6(30.7)℃, 화촌(홍천) 32.4(31.3)℃, 화천 32.4(31.4)℃, 문막(원주) 32.4(30.9)℃, 영월 32.1(30.9)℃, 정선군 31.7(31.4)℃ 등이다.

산지는 설악동(속초) 33.9(34.2)℃, 신기(삼척) 33.7(34.4)℃, 달방댐(동해) 33.6(32.9)℃, 양양영덕 32.0(31.7)℃, 원통(인제) 31.7(30.3)℃, 강릉성산 30.8(29.9)℃, 태백 30.4(30.3)℃로 집계됐다.

해안 지역은 북강릉 35.4(35.2)℃, 속초조양 35.2(35.7)℃, 동해 34.8(35.1)℃, 궁촌(삼척) 34.6(34.1)℃, 하조대(양양) 34.0(33.8)℃, 죽정(고성) 33.6(33.5)℃ 등으로 영동 해안은 체감·실제 기온 모두 35℃ 안팎의 '찜통더위'를 보이고 있다.

강원기상청은 "기상장비가 설치된 관측지점보다 실내외 작업장, 논·밭, 도로 등에서는 체감온도가 더 높을 수 있다"며 "현장에서는 통계 수치보다 훨씬 심한 더위를 느낄 수 있어 각별한 주의가 필요하다"고 강조했다.

특히 강원동해안과 일부 산지, 춘천 등 폭염경보 지역에서는 일최고체감온도가 35℃ 이상까지 오를 것으로 보여 온열질환과 농·축산 피해 우려가 커지고 있다.

당분간 밤사이 기온도 충분히 떨어지지 않으면서 열대야가 자주 나타날 전망이다. 강원기상청은 "밤최저기온이 25℃ 이상으로 유지되는 열대야가 나타나는 곳이 있겠고 열대야주의보가 발효된 지역에서는 야간 더위에 따른 건강 위험이 높아질 수 있다"며 "밤사이 충분한 회복이 이뤄지지 않으면 다음날 야외활동 강도를 조절하는 등 일정 관리가 필요하다"고 당부했다.

강원기상청 관계자는 "폭염·열대야 특보가 장기화할 가능성이 있는 만큼 앞으로 발표되는 기상정보와 폭염영향예보를 수시로 확인하고 지자체와 관계기관은 취약계층 보호와 작업장·축사·시설물 관리에 적극 나서 달라"고 밝혔다.



onemoregive@newspim.com