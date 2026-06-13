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위성락 "李대통령 첫 유럽순방…EU·이탈리아와 전방위 협력"

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  • 이재명 대통령이 12일 유럽 순방 중 EU·이탈리아와 안보·경제·문화 협력 강화를 합의했다
  • EU와는 디지털 통상·비밀보호·PNR 협정 등으로 무역장벽 완화와 안보 공조를 강화하고 한반도 비핵화 지지 확보했다
  • 이탈리아와는 관계를 특별 전략적 동반자로 격상하고 2030년까지 전방위 협력 계획·다수 MOU·문화·비즈니스 교류 확대에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

디지털 통상협정 체결, 한·이탈리아 특별 전략적 동반자 격상

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 첫 유럽 순방 중인 이재명 대통령이 유럽연합(EU)·이탈리아와 안보·경제·문화 전방위 협력 강화에 합의했다.

위성락 청와대 국가안보실장은 12일(현지시간) 이탈리아 로마 현지 프레스센터에서 유럽 순방 중간 브리핑을 갖고 "주요국 정상들과의 회담 성과를 바탕으로 유럽의 컨트롤 타워 역할을 하는 EU를 직접 방문해 대유럽 외교를 본격화했다"며 "EU의 자구 노력이 한국의 대유럽 진입 장벽으로 작동하지 않도록 정상 차원의 외교 노력으로 상황을 타개하고자 했다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 12일(현지시간) 이탈리아 로마 총리 영빈관에서 열린 양해각서(MOU) 체결식에서 악수하고 있다. [사진=청와대]

한-EU 정상회담에서 양측은 공동성명을 채택하고 안보·방위, 교역·투자, 과학기술, 인적 교류 등 각 분야 협력 관계를 강화하기로 했다. 특히 세계 최대 단일 시장이자 우리의 제3위 교역권인 EU와 디지털 통상 협정을 체결해 전자상거래 원활화, 소비자 보호 등 안정적인 디지털 교역 환경이 조성될 전망이다.

특히 한국 측은 철강 관세 쿼터, 탄소국경조정제도 등 EU가 추진 중인 규제 입법이 새로운 무역 장벽이 되어서는 안 된다는 입장을 전달하고 생산적인 협의를 진행했다.

양측은 비밀보호협정 협상 개시와 승객예약자료(PNR) 전송 협정 타결로 안보 분야 협력도 강화한다. 비밀보호협정 체결 시 EU와의 기밀 정보 관련 교류가 강화되고 개별 EU 회원국과의 방산 산업 협력 추진에도 도움이 될 것으로 기대된다. PNR 협정으로 EU 국적 항공사를 통해 국내에 입국하는 승객들의 여행 정보를 받아볼 수 있게 돼 마약·총기·테러 등 초국가 범죄 대응 역량이 강화될 전망이다.

위 실장은 "우크라이나 전쟁, 중동 전쟁 등 지정학적 위기와 격변하는 국제 정세 속에서 글로벌 아젠다를 주도하는 EU를 비롯한 유럽 주요국 정상들과의 소통 강화가 중요하다"며 "규범 기반 국제 질서, 다자주의, 자유무역 질서의 중요성을 재확인하고 유사 입장 파트너로서의 공조 방안을 논의했다"고 설명했다.

이재명(왼쪽) 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 오후 이탈리아 로마 대통령궁에서 확대 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대]

또 인도-태평양 지역의 안보와 유럽의 안보가 긴밀히 연결되어 가고 있다는 인식하에 한반도 비핵화를 위한 양측의 의지를 재확인하고 한반도의 긴장 완화와 평화 정착을 위한 한국 정부의 정책에 대한 EU의 지지를 확보했다.

이탈리아 국빈 방문과 관련해 위 실장은 "대한민국 대통령이 이탈리아를 국빈으로 방문한 것은 2000년 김대중 전 대통령 방문 이후 26년 만"이라며 "이탈리아 정부가 최대한의 예우와 환대를 제공했다"고 소개했다.

10일 밤 공군 1호기가 이탈리아 영공으로 진입하자 이탈리아 전투기 2대가 호위했고, 11일 국빈 만찬에서 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 이 대통령에게 이탈리아 공화국 기사 대십자 공로훈장을 수여했다. 당초 1시간 반 예정이었던 만찬이 2시간 반 동안 진행될 만큼 양 정상의 친밀감과 유대가 깊어졌다.

12일 개최된 조르자 멜로니 총리와의 공식 회담은 양 정상 간 세 번째 회담으로, 상호 신뢰와 공감에 기반해 양국 현안을 허심탄회하게 풀어내는 자리였다.

[서울=뉴스핌] G7 정상회의를 계기로 유럽 순방길에 나선 이재명 대통령이 지난 11일(현지시간) 이탈리아 로마 대통령궁에서 세르지오 마타렐라 대통령과 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.12 photo@newspim.com

이 대통령은 공동 언론 발표에서 "지난 1월 멜로니 총리와 회담에서 우리 측이 제기한 초과감삼각제도 문제와 관련해 이탈리아 측의 빠른 대응 덕분에 우리 기업에 대한 부정적 영향이 해소되는 성과가 있었다"고 밝혔다. 공식 회담 직후에는 중소기업 및 소상공인 협력, 사회연대경제 협력, 첨단 과학기술과 정보통신기술(ICT) 협력, 개발 협력 등 4개 분야의 양해각서(MOU) 교환식이 진행됐다.

양국은 주요 7개국(G7)과 EU의 핵심 국가인 이탈리아와 전략적 관계를 강화하고자 양국 관계를 8년 만에 특별 전략적 동반자로 격상했다. G7 국가와의 관계 격상은 지난 4월 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 방한 계기 한·프랑스 관계를 글로벌 전략적 동반자로 격상한 데 이어 두 번째다.

아울러 2030년까지의 한-이탈리아 전략적 행동 계획도 채택했다. 지난 1월 멜로니 총리의 방한 시 제안에 따른 것으로, 경제·과학·문화·교육·인적 교류·국방·치안 협력에 이르기까지 전방위적인 협력을 포괄하고 있다.

위 실장은 "이탈리아와 우리는 대륙과 해양을 연결하는 지리적 조건, 고부가 제조업 중심 수출 경제, 문화적 매력에 기반한 소프트파워에 이르기까지 다양한 공통점을 가지고 있다"며 "상호보완적인 협력으로 공동 번영을 추진해 나가는 제도적 기틀을 마련했다"고 설명했다.

이재명 대통령이 12일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2026.06.13 [사진=청와대]

12일 저녁 양국의 30개 이상 주요 기업들이 참석한 가운데 개최된 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블은 반도체, 항공우주, 에너지, 바이오 등 여러 분야에서 호혜적인 비즈니스 기회를 창출하는 교류의 장이었다.

문화·인적 교류 분야 협력도 증진됐다. 한-이탈리아 영화 공동제작 협정 문안이 타결돼 국내 절차 진행을 앞두고 있고, 13일에는 국립중앙박물관과 우피치미술관 사이에 MOU도 체결될 예정이다. 향후 양국 소프트파워 결합을 통한 시너지를 창출하고 K-이니셔티브를 유럽으로 확산해 나가기 위한 여건이 조성될 전망이다.

위 실장은 앞으로 남은 일정에 대해 "13일 토요일에는 이 대통령이 이탈리아 지방도시 피렌체를 방문해 토스카나 주지사를 면담하고 우피치미술관을 방문한다"며 "이 계기에 국립중앙박물관과 우피치미술관의 협력 MOU가 체결될 것"이라고 밝혔다. 이어 "14일 일요일 오전 성 베드로 대성당에서 평화와 연대를 위한 특별 미사를 참석하고 기념 연설로 교황청 공식 방문을 시작한다"며 "15일 오전에는 교황궁에서 레오 14세 교황과 단독 면담을 갖고 이어서 파롤린 국무원장을 만날 예정"이라고 전했다.

위 실장은 "세계 평화의 상징인 교황과의 면담 그리고 특별 미사에서 이루어질 대통령의 연설은 빠르게 변화하는 국제 환경 속에서 평화와 연대에 관한 대한민국의 확고한 뜻을 세계에 전하는 동시에 한반도의 평화에 대한 교황청의 변함없는 관심과 성원을 거듭 확인하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 12일(현지시간) 로마 총리 영빈관에서 소인수 정상회담을 하고 있다. [사진=KTV]

the13ook@newspim.com

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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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