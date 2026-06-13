李대통령 "한-이탈리아, 경제협력 잠재력 매우 커…새로운 산업 질서 함께 설계"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

로마서 비즈니스 라운드테이블…AI·반도체 등 첨단산업 협력 강화

이재용·류진·구자은 동석

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 12일(현지시간) "이탈리아는 유럽연합(EU) 중 (한국의) 4위 교역국으로, 경제 규모나 제조 역량을 고려할 때 향후 교역 투자 확대 여지가 충분하다"며 "양국의 경제협력 잠재력이 매우 크다는 의미"라고 강조했다.

이 대통령은 이날 이탈리아 로마에서 열린 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블에 참석해 "글로벌 불확실성이 높아질수록 신뢰할 수 있는 파트너와의 기술, 인재, 공급망 네트워크가 기업의 경쟁력과 국가 전체의 산업기술 경쟁력을 좌우하게 될 것"이라면서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 12일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2026.06.13 [사진=KTV]

이 대통령의 이탈리아 국빈 방문을 계기로 열린 이번 행사에는 양국 기업인 30여 명과 정부 인사, 협회·단체를 포함해 40여 명이 참석했다.

한국측 주요 기업인으로는 류진 한국경제인협회 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS 회장, 조현준 효성그룹 회장, 김정수 삼양식품 회장, 성김 현대자동차 사장, 김동춘 엘지(LG)화학 사장, 최수연 네이버 대표, 문재영 에이치디(HD)건설기계 사장이 참석했다.

이탈리아 측에서는 마르시아이 이탈리아경제인연합회 부회장과 마조타 핀칸티에리 회장, 비냐 페라리 대표, 페트라키니 에니라이브 회장, 도미니치 키코밀라노 대표가 자리했다.

이재명 대통령이 12일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블에 참석하고 있다. 2026.06.13 [사진=KTV]

이 대통령은 모두발언에서 "기초과학 강국으로서 창의적 공학 디자인 역량을 갖춘 이탈리아와 첨단 제조 강국으로 기술혁신 역량을 갖춘 대한민국은 최적의 파트너"라며 "양국이 힘을 모아간다면 새로운 산업 질서와 생태계를 함께 설계하는 커다란 시너지를 만들 수 있다"고 했다.

이어 이 대통령은 "무엇보다 미래성장동력인 인공지능(AI), 반도체, 항공, 우주 등의 전략 첨단산업 분야 협력이 핵심과제"라며 "첨단 산업을 뒷받침하기 위해 에너지, 인프라 분야에서 함께 튼튼한 공급망을 만드는 것도 중요한 과제"라고 밝혔다.

이 대통령은 또 "양국 문화에 대한 상호 호감도가 매우 높다. 양국 간 호감도는 양국 간 협력의 커다란 자산이 될 것"이라며 "바이오, 헬스케어를 비롯해 화장품, 푸드 같은 소비재 분야 협력도 매우 유망하다"고 덧붙였다.

이재명(왼쪽) 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 오후 이탈리아 로마 대통령궁에서 확대 정상회담을 하고 있다. 2026.06.12 [사진=청와대]

안토니오 타야니 이탈리아 외교국제협력부 장관은 환영사에서 "2030년까지 한국과 이탈리아는 공동행동계획을 채택해서 특별 전략적 동반자 관계로 격상했다"며 "첨단 분야, 반도체, 연구개발, 혁신 협력을 강화하는 것은 양국 간의 관계를 미래지향적 관계로 만드는 것"이라고 했다.

타야니 장관은 "오늘 양국이 중소기업 협력, 첨단과학기술·정보통신기술(ICT) 협력 양해각서(MOU)를 체결했다"며 "한국과 경쟁을 도모하면서 동시에 파트너로서 안보 분야, 공급망 분야에서 파트너 관계를 더욱 돈독히 하고 싶다"고 밝혔다.

타야니 장관은 아울러 항행의 자유에 힘을 실었다. 그는 "이탈리아는 항행의 자유를 강력히 지지하며, 한국도 항행의 자유를 누릴 수 있도록 최선의 노력을 기울일 것"이라고 공언했다.

그러면서 "이탈리아가 원하는 것은 새로운 투자"라며 "반도체, 전기, 로봇, AI, 바이오 분야에서 더 많은 투자를 유치하고 싶다"고 요청했다.

이어지는 비즈니스 라운드테이블에서는 한국과 이탈리아의 주요 기업인들이 ▲전략·첨단 산업 ▲에너지·인프라 ▲미래 유망 산업의 3가지 주제에 따라 양국 기업 간 대표적인 협력 사례를 공유하고 실질 협력 확대 방안을 논의한다.

the13ook@newspim.com