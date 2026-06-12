한-이탈리아, 개발협력·첨단기술, 중소기업 등 MOU 4건 체결…'특별 전략적 동반자'

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李대통령, 멜로니 총리와 정상회담

경제·산업·방산·첨단기술 협력, 아프리카 공동개발 등 MOU 채택 논의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 한국과 이탈리아가 12일(현지시간) 이재명 대통령의 국빈방문을 계기로 개발협력, 첨단 과학기술, 사회연대경제, 중소기업 분야에서 협력을 강화하는 양해각서(MOU) 4건을 체결했다.

청와대는 한-이탈리아의 '특별 전략적 동반자 관계'를 다양한 협력 분야로 확대하는 제도적 기반을 마련했다고 평가했다.

이재명(왼쪽) 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 오후 이탈리아 로마 대통령궁에서 확대 정상회담을 하고 있다. 2026.06.12 [사진=청와대]

양국은 먼저 한-이탈리아 개발협력 MOU를 체결했다. MOU에는 양국 개발협력 정책협의회를 정례화하고, 아프리카에서 상승효과를 기대할 수 있는 구체 시범 협력사업을 추진하는 내용을 담았다. 커피 등 농업·농촌개발, 디지털·교육훈련 분야에서 우간다, 에티오피아, 이집트, 코트디부아르를 대상국으로 협력을 진행한다.

청와대는 "이탈리아의 대(對) 아프리카 핵심 대외전략인 '마테이 플랜'이 지향하는 호혜적 파트너십 구현에 기여하고, 아프리카 지역 내 양국 공동의 개발 성과 창출 기반을 마련한다는 의의가 있다"고 설명했다.

한-이탈리아 첨단 과학기술·정보통신기술(ICT) 협력 MOU는 인공지능(AI), 양자기술, 바이오·생명과학, 우주기술 등 미래 전략 기술 분야 협력 추진을 주요 내용으로 한다. 국제 연구 프로그램 참여, 연구 인프라 공동 활용 등 연구 협력을 강화하고, 과학기술 정책, 법·제도 동향 등 관련 정보 교류를 확대한다.

또한 한-이탈리아 과학기술공동위원회를 설치해 협력사업 이행을 점검하고 향후 협력을 논의한다.

2007년 양국이 맺은 과학기술협력협정을 기반으로 신흥기술 분야를 포괄하는 새로운 협력 틀을 마련하고, 전통 과학기술 협력을 디지털·첨단기술 분야로 확대해 양국 미래성장동력 분야 협력 기반을 강화했다는 평가다.

[서울=뉴스핌] G7 정상회의를 계기로 유럽 순방길에 나선 이재명 대통령이 지난 11일(현지시간) 이탈리아 로마 대통령궁에서 세르지오 마타렐라 대통령과 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.12 photo@newspim.com

한-이탈리아 사회연대경제 MOU는 사회연대경제 분야 정책·제도 전반에 대한 공동 연구, 관련 법령·제도 개선, 우수사례와 혁신모델 공유, 사회연대금융 활성화, 국제네트워크 구축 지원 등을 추진한다. 협동조합과 사회연대경제 분야 선도국인 이탈리아와 체결하는 이번 MOU는 사회연대경제 분야 최초 문건으로서 양국 협력의 제도적 기반을 마련하고, 양자뿐 아닌 국제네트워크를 구축해 사회연대경제 분야 협력의 범위를 확장한다는 의의가 있다.

한-이탈리아 중소기업·소상공인 분야 협력 MOU에는 중소기업과 소상공인의 경제적 기여와 중요성에 대한 양국의 공통된 인식을 확인하고, 중소기업·소상공인 관련 정책 대화와 제도 교류를 촉진하는 내용이 담겼다.

이탈리아의 전통 제조 역량과 장인정신, 한국의 기술 혁신 역량을 연계해 양국 중소기업·소상공인의 글로벌 경쟁력을 강화하는 협력 기반을 마련했다. 아울러 정부 간 협력을 넘어 협동조합 등 민간 부문으로 교류의 외연을 확대하고 양국의 입체적 협력 네트워크를 형성한다는 계획이다.

the13ook@newspim.com