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이탈리아 국빈 방문 李대통령 "AI 시대 산업 혁신 역사 함께 쓰자"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령은 11일 이탈리아 일간지 인터뷰에서 AI·첨단제조 중심 한-이탈리아 미래 협력 비전을 제시했다
  • 양국은 2026-2030 행동계획·개발협력 MOU로 AI·우주·에너지·아프리카 개발 등 전략적 동반자 관계 격상을 추진한다
  • 이 대통령은 국익 중심 외교·저출산·지역 불균형 해결·비상계엄 재발 방지 위한 개헌 필요성을 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이탈리아 언론과 인터뷰
"2026-2030 전략적 행동 계획, 미래 지향적 협력 제도화"
안미경중 벗어난 국익 중심의 새로운 외교 접근 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 이탈리아 국빈 방문에 앞서 인공지능(AI)과 첨단 제조 기술을 중심으로 한 양국의 미래 협력 비전을 제시했다.

이 대통령은 11일 공개된 이탈리아 유력 일간지 '코리에레 델라 세라'와의 서면 인터뷰에서 "한국과 이탈리아는 유사한 점이 많은 나라다"며 "제한된 천연자원에도 불구하고 두 나라는 창의성, 기술력, 그리고 기업가 정신을 바탕으로 세계 경제의 중심에 자리매김했다"고 평가했다.

이 대통령은 "특히 AI와 첨단 제조 기술이 접목된 분야에서 양국 협력의 잠재력이 매우 크다"며 "한국과 이탈리아가 20세기에 제조업 성공 스토리를 함께 써내려갔듯이 21세기 AI 시대에도 산업 혁신의 새로운 역사를 함께 만들어낼 수 있을 것이라고 확신한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 올해 1월 19일 청와대에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 오찬을 위해 이동하고 있다. [사진=청와대] 2026.01.20 photo@newspim.com

◆ "제조업 성공 넘어 AI 시대의 파트너로"

이 대통령은 우크라이나 전쟁부터 중동 분쟁에 이르는 복합 위기의 시대를 맞아 자유 무역과 다자주의라는 가치를 공유하는 한국과 유럽 간의 전략적 대화가 매우 중요하다고 역설했다. 특히 한국과 이탈리아는 ▲대륙과 해상 항로를 잇는 지정학적 위치 ▲수출 지향적인 제조업 중심 경제 ▲글로벌 공급망에 대한 높은 의존도 ▲중견국으로서 다자 협력에 쏟는 강한 의지 등 공통점을 토대로 상호 이해를 촉진할 수 있다고 했다.

이 대통령은 "이탈리아가 한국과 유럽 관계 발전에 3가지 측면에서 기여할 수 있다고 본다"며 "우선 이탈리아는 한국과 유럽 간의 전략적 대화와 상호 이해를 촉진할 수 있다"고 말했다. 이 대통령은 "양국은 현재 관계를 '특별 전략적 동반자 관계'로 격상할 준비를 하고 있다"고 설명했다. 그러면서 이 대통령은 "이탈리아는 주요 7개국(G7)과 유럽연합(EU)의 핵심 국가로서 주요 유럽 국가들과 견고한 관계망을 갖추고 있다"며 "한국의 EU 관계 강화 의지가 유럽 내에서 폭넓게 공유되도록 기여할 수 있을 것"이라고 기대감을 표했다.

이 대통령은 AI와 양자 기술, 우주, 에너지 전환 등 미래 산업 분야에서의 협력 의지도 강조했다. 

이 대통령은 "양국이 곧 채택할 '2026-2030 전략적 행동 계획'은 한국과 이탈리아의 미래 지향적 협력을 제도화하는 것"이라며 "향후 한국과 다른 유럽 국가 간 협력의 모델이 될 수 있다"고 높이 평가했다. 이 대통령은 "이탈리아는 기후 변화와 에너지 안보, 개발 협력 등 글로벌 과제를 해결하기 위한 한국과 유럽 간 전략적 협력의 가교 역할을 할 수 있다"고 기대했다.

또 이 대통령은 "양국은 아프리카 대륙의 개발 필요성에 대한 공동 인식을 바탕으로 '한-이탈리아 개발 협력 양해각서(MOU)'를 체결해 양국 간 시너지를 낼 수 있는 프로젝트를 추진할 계획"이라고 밝혔다. 이 대통령은 "한국에 있어 이탈리아와의 관계 강화는 단순히 양자 관계를 넘어 유럽과의 전략적 협력을 확대하는 중요한 기여를 의미한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 올해 1월 19일 청와대에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 건배를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.01.20 photo@newspim.com

◆ "강대국 틈바구니 아닌, 국익 중심의 새로운 외교 접근"

이 대통령은 과거의 '안미경중(안보는 미국, 경제는 중국)' 프레임에서 벗어나 국익을 최우선으로 하는 독자적 외교 역량을 강화하겠다는 의지도 다시 한 번 피력했다. 

이 대통령은 "국제 지정학적 환경의 변화를 고려할 때, '안미경중'과 같은 이분법적 접근 방식은 유효성을 잃었다"며 "한국은 워싱턴과 베이징 사이에서 균형을 잡으려 하기보다는 경쟁과 협력이라는 역학 관계를 정밀하게 평가해 국익을 최우선으로 하는 새로운 접근 방식을 개발하고자 한다"고 강조했다.

동맹국에 의존하는 것이 아니라 스스로 안보를 책임질 수 있는 신뢰할 수 있는 파트너가 되는 것이 한국의 비전이라는 설명이다.

이 대통령은 한류로 대변되는 한국 문화의 영향력에 대해 문화적 소통이 국가 간 협력의 단단한 기반이 된다고 설명했다.

이 대통령은 "저는 소프트 파워의 가장 큰 힘은 사람들을 연결하는 능력에 있다고 믿는다"며 "문화는 언어의 장벽과 국가의 경계를 넘어 상호 이해를 돕고 국가 간 신뢰와 공감을 넓히는 출발점이 된다"고 짚었다. 그러면서 "풍부한 문화 유산과 창의력을 바탕으로 한국과 이탈리아가 문화 협력을 더욱 심화하고 시민들 간의 교류를 확대해 양국 관계를 더욱 풍요롭고 미래 지향적으로 만들어 나갈 것이라 확신한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 올해 1월 19일 청와대에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 오찬을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.01.20 photo@newspim.com

◆ "저출산·지역 불균형, 대한민국 미래 위한 생존 전략"

이 대통령은 한국 사회가 직면한 가장 시급한 내부 도전 과제로 저출산과 국토 균형 발전을 꼽으며 국가 성공의 척도를 경제 지표가 아닌 국민의 삶의 질에서 찾겠다고 강조했다.

이 대통령은 "대한민국이 직면한 가장 중요한 사회적 과제 중 하나는 낮은 출산율과 그에 따른 인구 감소"라며 "단순히 아이의 숫자가 아닌 사회적 신뢰와 희망에 관한 문제"라고 지적했다. 또 "과거 급성장기에 수도권에 집중된 인구와 자원을 재분배하는 국토 균형 발전은 단순히 정치적 목표가 아니라 대한민국 미래 지속가능성을 위한 생존 전략"이라며 "청년들이 거주지와 상관없이 좋은 기회를 누릴 수 있는 '모두를 위한 성장'을 이루고 싶다"고 피력했다. 

또 이 대통령은 "이러한 도전들은 한국만의 문제가 아니다. 이탈리아를 포함한 많은 선진국들도 저출산과 고령화, 지역 불균형과 같은 공통된 문제에 직면해 있다"며 "그렇기에 우리는 서로의 경험을 공유하고 효과적인 해결책을 함께 모색할 수 있다"고 국제적 협력에도 힘을 실었다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 올해 1월 19일 청와대에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 오찬을 위해 이동하고 있다. [사진=청와대] 2026.01.20 photo@newspim.com

◆ "2024년 비상계엄 사태, 개헌 등 견제 장치 마련 필요"

이 대통령은 윤석열 전 대통령의 비상계엄과 탄핵으로 이어진 한국의 정치적 혼란을 완벽하게 극복하려면 헌법개정과 같은 제도적 보완이 필요하다고 단언했다. 

이 대통령은 "2024년 12월, 당시 대한민국 대통령은 불법적인 비상 계엄령 선포라는 잘못된 결정으로 한국을 위기에 빠뜨렸다"며 "민주주의를 수호하기 위해 뭉친 국민 덕분에 계엄령은 해제됐지만, 이 사건을 통해 대통령 권력의 자의적 행사를 제한할 적절한 견제 장치가 부족함을 깨달았다"고 했다. 

이 대통령은 특히 "39년째 멈춰 있는 헌법을 개정하고, 불법적인 계엄령 선포와 같은 자의적인 권력 행사를 방지할 제도적 장치를 반드시 마련해야 한다"고 재차 강조했다.

the13ook@newspim.com

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이정후 18게임 연속 안타 행진 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO 출신 타격 천재 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그를 뒤집어 놓고 있다. 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 신기록을 하루 만에 새로 썼다. 결정적인 순간에 변함없는 클린 히트로 소속팀의 8점 차 대역전승에 기여했다. 이정후는 11일(한국 시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했다. 전날 17경기 연속 안타로 추신수와 김하성을 넘어섰던 이정후는 이날 안타를 추가하며 기록을 18경기로 늘렸다. 일본의 오타니 쇼헤이가 가진 연속 안타 기록과 어깨를 나란히 했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 9회 끝내기 만루포를 때린 브라이스 엘드리지와 포옹하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 시즌 23번째 멀티히트다. 최근 3경기 연속 2안타 이상을 몰아친 이정후의 시즌 타율은 0.335에서 0.338로 뛰어올랐다. 내셔널리그 타율 선두 오토 로페스(0.342)를 4리 차로 턱밑까지 추격한 메이저리그 전체 2위 기록이다. 이정후는 2회말 첫 타석에서 워싱턴 좌완 선발 포스터 그리핀을 상대로 헛스윙 삼진으로 물러났다. 4회말 두 번째 타석에서도 2루수 땅볼에 그쳤다. 세 번째 타석부터 진가를 드러났다. 팀이 1-6으로 뒤진 6회말 2사 주자 없는 상황. 이정후는 그리핀의 초구 낮은 커브를 감각적인 배트 컨트롤로 걷어 올려 우전 안타를 만들었다. 스트라이크존을 벗어난 유인구였지만 이정후의 방망이를 피해 가지 못했다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 18경기 연속 안타 행진이 완성됐다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 8회 2루 도루에 성공하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 8회말에는 '발 야구'로 추격의 불씨를 지폈다. 3-9로 뒤진 상황에서 이정후는 풀카운트 승부 끝에 귀중한 볼넷을 골라냈다. 지난달 4일 탬파베이 레이스전 이후 39일 만에 나온 볼넷이다. 출루한 이정후는 곧바로 2루를 훔쳐 시즌 3호 도루를 성공시켰다. 이틀 연속 도루다. 이후 대니얼 수색의 적시 2루타 때 홈을 밟으며 득점까지 올렸다. 자이언츠는 8회에만 맷 채프먼과 라파엘 데버스의 백투백 홈런 등을 묶어 5점을 추격했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 9회 안타를 치고 나가 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 이날의 역전 드라마의 크라이막스는 9회말 정규이닝 마지막 공격이었다. 7-10으로 뒤진 무사 1·2루 찬스가 이정후에게 걸렸다. 워싱턴은 빅리그에서 가장 뜨거운 타자인 이정후를 저격하기 위해 좌완 미첼 파커를 마운드에 올렸다. 이정후는 불리한 볼카운트(1볼-2스트라이크)에 몰렸으나 파커의 5구째 바깥쪽 직구를 가볍게 밀어 쳐 좌전 안타를 날렸다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=샌프란시스코 선수들이 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 역전 만루 홈런을 친 브라이스 엘드리지를 축하하며 역전승을 자축하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 순식간에 무사 만루 찬스가 만들어졌고 후속타자 브라이스 엘드리지는 파커를 상대로 우측 담장을 넘기는 끝내기 역전 만루 홈런을 쏘아 올렸다. 1-9로 뒤지던 경기를 11-10으로 뒤집은 오라클 파크 역사에 남을 '극장승'이었다. 이정후의 정교한 타격을 징검다리로 대역전 시나리오가 완성됐다. psoq1337@newspim.com 2026-06-11 08:47
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FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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