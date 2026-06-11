韓-伊 '특별 전략적 동반자 관계' 격상…AI·방산·바이오 협력

"공동번영 향한 협력의 장 열어갈 것"

"3년간 AI 등 8개 분야 공동 연구 과제 지원"

초감가상각제도로 인한 韓 기업 불확실성 해소

"에너지 안보와 공급망 안정 함께 도모"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 정상회담을 계기로 양국 관계를 '특별 전략적 동반자 관계'로 격상하기로 했다. 아울러 양국은 인공지능(AI)과 양자기술 등 첨단산업 분야에서의 협력도 강화하기로 했다.

이 대통령은 이날 오후 이탈리아 로마에서 한-이탈리아 정상회담 직후 공동 언론 발표에서 "그간 축적된 신뢰와 유대, 양국이 공유하는 가치를 바탕으로 공동번영을 향한 새로운 협력의 장을 열어나갈 것"이라고 밝혔다.

이재명 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 오후 이탈리아 로마 대통령궁에서 한-이탈리아 정상회담에 앞서 기념사진을 찍은 후 이동하고 있다. [사진=KTV]

◆ "국가 전략기술 분야 양국 파트너십 고도화"

이 대통령은 "첨단산업 및 과학기술 분야에서 양국의 미래지향적인 협력을 더욱 확대하겠다"며 "한-이탈리아 양국은 2026년부터 2028년까지 3년간 AI, 첨단바이오, 우주·해양·항공, 반도체·디스플레이 등 8개 분야의 공동연구과제를 지원하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "특히 양국의 우주청은 지난해 체결한 협력 양해각서(MOU)를 근거로 위성의 궤도와 위치를 함께 추적하며 위험을 공동으로 대응하는 전략적 연계를 강화해 가고 있다"고 알렸다.

이 대통령은 "이번에 채택하는 '첨단 과학기술 및 ICT(정보통신기술) 협력에 관한 양해각서'는 인공지능, 양자산업, 6세대 이동통신, 첨단바이오 등 국가 전략기술 분야에서 양국의 파트너십을 더욱 고도화할 제도적 기반이 될 것"이라고 소개했다.

이 대통령은 또 양국 간 교역·투자 협력에 대해 "더욱 호혜적으로 발전시키고 양국 기업의 안정적인 경영 활동을 위해 함께 노력하겠다"고 했다. 이 대통령은 이와 관련해 이튿날 로마에서 열리는 한-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블에 참석한다.

이 대통령은 "반도체, AI, 방산, 우주항공, 에너지, 바이오 등 양국 기업이 다양한 분야에서 성장의 기회를 모색하는 아주 유용한 시간이 될 것으로 믿는다"며 "이번에 체결되는 '중소기업 협력 양해각서'와 '사회연대경제 협력 양해각서'는 중소기업·소상공인을 위한 실질적인 지원책을 발굴하고, 양국 사회연대경제 생태계를 활성화하는 중요한 기반이 될 것"이라고 내다봤다.

이탈리아가 새로 도입하면서 한국 기업에 불확실성이 우려되는 '초감가상각제도'에 대해서도 이 대통령은 언급했다. 이 대통령은 "지난 1월 한국을 찾은 멜로니 총리께 우리 기업에 미칠 수 있는 영향에 관해 의견을 전달드렸다"며 "이탈리아 정부와 의회가 기민하게 대응해 주신 덕분에 최근 우리 기업에 대한 불리한 요건이 해소되었다고 한다"고 설명했다.

이재명 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지시간) 오후 이탈리아 로마 대통령궁에서 한-이탈리아 정상회담에 앞서 기념사진을 찍은 후 이동하고 있다. [사진=KTV]

◆ "공급망 위기, 우방국 간 공조 필요성 절실히 체감"

초감가상각제도는 기업이 신규 설비를 도입할 때 실제 구매가보다 높은 금액을 비용으로 인정해 법인세 부담을 줄이는 투자 촉진 제도다. 제도 도입 초기 적용 대상을 EU산으로 한정지어 한국 기업이 불리할 수 밖에 없었다.

문화 협력과 인적 교류도 언급했다. 이 대통령은 "양국이 체결키로 한 '영화 공동제작 협정'을 통해 양국의 우수한 문화적 역량이 시너지 효과를 발휘할 것"이라며 "오는 13일 피렌체 방문을 계기로 대한민국 국립중앙박물관과 이탈리아 우피치 미술관 사이에 양해각서가 체결될 예정"이라고 소개했다.

한반도 문제와 중동 상황도 논의했다. 이 대통령은 "마타렐라 대통령께 한반도 평화공존과 공동 성장을 위한 구상에 대해 말씀드렸다"며 "대통령께서는 우리 정부의 대화와 협력 의지를 높이 평가하며, 한반도 평화와 안정을 위해 함께 노력하겠다고 화답해 주셨다"고 전했다.

이 대통령은 중동 전쟁과 관련해서는 "최근 중동 전쟁에서 비롯된 공급망 위기를 겪으며, 우리는 우방국 간 공조의 필요성을 절실히 체감하고 있다"며 "한-이탈리아 양국은 에너지 안보와 공급망 안정을 함께 도모하며 긴밀히 소통하고 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

양국은 이같은 협력 방안들을 충실이 이행하기 위해 '2026-2030 한-이탈리아 전략적 행동계획'을 채택한다. 이 대통령은 "이번 방문이 공동번영의 새로운 길을 열어젖히고, 양국 국민의 실질적인 삶의 변화를 만들어 낼 수 있도록 더 깊이 있는 소통과 협력을 이어가겠다"고 약속했다.

pcjay@newspim.com