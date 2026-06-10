李대통령, 오늘 벨기에 총리 정상회담 이어 EU 정상회담까지

벨기에와 수교 125주년…양국 신뢰·유대감 구축

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 총리와의 정상회담에 이어 유럽연합(EU)과 만나 정상회담을 진행한다.

이 대통령은 전날인 9일 저녁 벨기에 수도 브뤼셀에 도착해 동포 만찬 간담회를 시작으로 순방 일정에 돌입했다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 유럽 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 순방길에 오른 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사를 하고 있다. 2026.06.09 ryuchan0925@newspim.com

순방 이틀째인 이날은 오전에 바르트 더 베버르 벨기에 총리와 정상회담을 하고 오후에는 필립 벨기에 국왕과 면담한다.

올해는 한국-벨기에 수교 125주년이 되는 해다. 청와대는 벨기에와의 정상회담을 계기로 정상 간 신뢰와 유대감을 구축하고 중소기업 협력 확대 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한국 기업의 대유럽 진출로 확보에도 노력한다는 방침이다.

위성락 청와대 국가안보실장은 "벨기에는 EU 내 제2의 항구인 앤트워프 항구가 소재한 유럽 물류의 중심지이자, 화학과 바이오 등 클러스터 산업이 발달한 나라"라며 "한국 기업의 벨기에 진출을 통해 전 유럽으로 뻗어나가는 토대를 마련하겠다"고 설명했다.

이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀의 한 호텔에서 동포간담회를 진행하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 이날 오후에는 브뤼셀에서 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과의 정상회담이 예정돼 있다. 한국 정상의 EU 양자 방문은 8년 만이다. 한·EU 자유무역협정(FTA)을 토대로 경제 협력을 강화하고 안보·방위 분야 협력과 함께 한반도·중동 정세, 에너지 공급망 안정 문제도 논의한다.

위 실장은 "세계 최대의 무역 블록인 EU와의 외교를 본격적으로 가동한다는 의미가 있다"며 "불확실성이 커지는 국제정세 속에서 공급망과 안보 분야의 공조 강화 방안을 두고 머리를 맞댈 예정"이라고 전했다.

이 대통령은 이날 저녁 이탈리아 로마로 이동해 13일까지 이탈리아를 국빈 방문한다.

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